Ο φαφούτης Kanye West: Έβαλε μασέλα από τιτάνιο αξίας 850.000 δολαρίων!

Ο 46χρονος μουσικός παρουσίασε τη νέα του οδοντοστοιχία σε στόρι του στο Instagram

Kanye West

Ο Kanye West, που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ye, αποφάσισε να αφαιρέσει όλα τα δόντια του, αντικαθιστώντας τα με μια μασέλα από τιτάνιο, αξίας περίπου 850.000 δολαρίων.

Ο Kanye West

Ο 46χρονος μουσικός παρουσίασε τη νέα του οδοντοστοιχία σε στόρι του στο Instagram, συγκρίνοντας, μάλιστα, τον εαυτό του με τον «Σαγόνια», τον εμβληματικό «μπράβο» που εμφανίστηκε σε δύο ταινίες του Τζέιμς Μποντ με τίτλο «The Spy Who Loved Me» και «Moonraker».

Η τεχνητή οδοντοστοιχία του Ye, όπως προτιμά να τον αποκαλούν, σύμφωνα με τη «Daily Mail», είναι πιο ακριβή και από διαμάντια, ενώ τη σχεδίασε ο ίδιος ο καλλιτέχνης. 

Ο οδοντίατρος Thomas Connelly, με έδρα το Μπέβερλι Χιλς, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή της συγκεκριμένης οδοντοστοιχίας, η οποία προσαρμόστηκε στο όραμα του Ye. Διαψεύδοντας τις φήμες, ο Connelly επιβεβαίωσε ότι τα φυσικά δόντια του Ye παραμένουν ανέπαφα. «Δεν αφαίρεσε τα δόντια του. Εξακολουθεί να έχει πλήρη οδοντοστοιχία», δήλωσε ο ίδιος. 

