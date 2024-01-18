Ο φαφούτης Kanye West: Έβαλε μασέλα από τιτάνιο αξίας 850.000 δολαρίων!

Ο Kanye West, που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ye, αποφάσισε να αφαιρέσει όλα τα δόντια του, αντικαθιστώντας τα με μια μασέλα από τιτάνιο, αξίας περίπου 850.000 δολαρίων.

Ο 46χρονος μουσικός παρουσίασε τη νέα του οδοντοστοιχία σε στόρι του στο Instagram, συγκρίνοντας, μάλιστα, τον εαυτό του με τον «Σαγόνια», τον εμβληματικό «μπράβο» που εμφανίστηκε σε δύο ταινίες του Τζέιμς Μποντ με τίτλο «The Spy Who Loved Me» και «Moonraker».

DETAILS: Kanye West shows off strange new grill and fans are amused and confused. 😁🤔



"Kanye better take whatever that is out his mouth today."



"Kanye really paid for tinfoil in his mouth. I’m crying."



See the reactions here.⬇️https://t.co/m5ZskydzwT — XXL Magazine (@XXL) January 18, 2024

Η τεχνητή οδοντοστοιχία του Ye, όπως προτιμά να τον αποκαλούν, σύμφωνα με τη «Daily Mail», είναι πιο ακριβή και από διαμάντια, ενώ τη σχεδίασε ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Kanye West has removed all of his teeth and replaced them with a titanium grill.



He doubles down by posting a photo of Jaws from the ‘007’ franchise. pic.twitter.com/p6pmnWSPV3 — One Take News (@OneTakeNews) January 17, 2024

Ο οδοντίατρος Thomas Connelly, με έδρα το Μπέβερλι Χιλς, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή της συγκεκριμένης οδοντοστοιχίας, η οποία προσαρμόστηκε στο όραμα του Ye. Διαψεύδοντας τις φήμες, ο Connelly επιβεβαίωσε ότι τα φυσικά δόντια του Ye παραμένουν ανέπαφα. «Δεν αφαίρεσε τα δόντια του. Εξακολουθεί να έχει πλήρη οδοντοστοιχία», δήλωσε ο ίδιος.

Kanye West posted his $850,000 titanium dentures on Instagram. pic.twitter.com/A82jQR2Gra — Ye Updates (Fan Account) (@KanyeUpdated) January 17, 2024

Kanye West flashes his shock new $850K titanium dentures while out with wife Bianca Censori and Chris Rock… after getting teeth REMOVED in Bond villain makeover https://t.co/li8ckT9PNl pic.twitter.com/tHdGShpNdv — Daily Mail Online (@MailOnline) January 18, 2024

