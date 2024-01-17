Dua Lipa: Δεν αρέσουν οι έξυπνοι «stars», δεν πιστεύουν πως διαβάζω βιβλία

Η Dua Lipa θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σταρ της ποπ στον κόσμο.

Σε κάθε περίπτωση έχει εκφράσει την απογοήτευσή της όσον αφορά την αντίληψη του κοινού για εκείνη.

«Δεν ξέρω αν πιστεύουν οι άνθρωποι ότι μου αρέσει να διαβάζω βιβλία», είπε.

«Δεν θέλουν να είσαι πολιτικός. Δεν θέλουν να είσαι έξυπνος. Υπάρχουν πολλά περισσότερα για μένα από αυτό που κάνω».

Μετά το σινγκλ της New Rules το 2017, η Βρετανοαλβανίδα τραγουδίστρια έχει ξεκινήσει μια λέσχη βιβλίου, συγγράφει άρθρα για το ευ ζην και οργάνωσε ένα διεθνές μουσικό φεστιβάλ στην Πρίστινα του Κοσσυφοπεδίου.

Έχει επίσης γίνει πρωτοσέλιδο για τις πολιτικές της απόψεις - επικρίνοντας τη στάση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τη μετανάστευση και ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Μιλώντας σε μια νέα συνέντευξη στο Rolling Stone, είπε ότι η κοσμοθεωρία της είχε διαμορφωθεί από τα βιώματα των γονιών που προσπάθησαν να γλιτώσουν από τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

«Η ύπαρξή μου όλη έχει να κάνει με την πολιτική, έζησα στο Λονδίνο επειδή οι γονείς μου έφυγαν από τον πόλεμο», είπε.

«Έχω ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους που πρέπει να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Από την εμπειρία μου στο Κοσσυφοπέδιο κατάλαβα τι κάνει ο πόλεμος, κανείς δεν θέλει πραγματικά να φύγει από το σπίτι του. Το κάνουν για να σωθούν, για να σώσουν την οικογένειά τους, για να φροντίσουν τους ανθρώπους τους, για μια καλύτερη ζωή», αναφέρει.

Η σταρ είπε ότι είδε παραλληλισμούς μεταξύ αυτού που πέρασαν οι γονείς της και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι Παλαιστίνιοι, γεγονός που την ώθησε να υπογράψει μια αναφορά που ζητούσε κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: skai.gr

