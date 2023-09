Julia Fox: Αποκάλυψε ότι δεν έκανε σεξ με τον Kanye West

Η Julia Fox αποκάλυψε ότι όσο ήταν σε σχέση με τον Κάνιε Γουέστ δεν έκαναν σεξ. Η 33χρονη Ιταλοαμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο είχε σχολιάσει στο παρελθόν και το μόριό του. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη είχε, μάλιστα, δώσει και λεπτομερή περιγραφή του «εργαλείου» του πρώην φίλου της.

Ο Κάνιε και η Julia Fox βγήκαν για πρώτη φορά μαζί μήνες μετά τον χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του, Kim Kardashian, και έγιναν πρωτοσέλιδα επειδή φορούσαν ασορτί ρούχα.

