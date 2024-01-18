Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Κάποιες απροσδιόριστες ανησυχίες θα έχετε, που θα χαλάσουν την καλή σας διάθεση. Εμπιστευτείτε τους φόβους σας σε δικούς σας ανθρώπους και θα χαλαρώσετε αισθητά. Βρείτε τι είναι αυτό που σας προκαλεί ανησυχία και τροφοδοτεί τις φοβίες σας και αποβάλλετε το από την ζωή σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να χαρείτε τα όσα καλά έχετε κατακτήσει και να δημιουργήσετε χώρο για τα καινούργια

Ταύρος

Οι υποχρεώσεις σας τον τελευταίο καιρό σας απομάκρυναν από το ταίρι σας και θα βρεθείτε αντιμέτωποι με την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Αφιερώστε δημιουργικό χρόνο στα αγαπημένα σας πρόσωπα και οι ισορροπίες θα επανέλθουν σύντομα.

Δίδυμοι

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση

Καρκίνος

Αισθάνεστε ότι μετά από πολύ κόπο καταφέρετε να βρεθείτε εκεί που θέλετε να βρίσκεστε. Οι κάθε είδους σχέσεις σας είναι αρμονικές και η επιτυχία γλυκιά. Συνεχίστε τις προσπάθειες σας και το μέλλον σας χαμογελάει. Έχετε κερδίσει επάξια τις επιτυχίες που παρουσιάζονται τον τελευταίο καιρό, μια και είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς σας σε βάθος χρόνου. Δεν θα ήταν όμως σωστό να περηφανεύεστε…

Λέων

Κάποια κρίση ανασφάλειας ή πανικού δεν είναι απίθανη. Μην αφήνετε το συναίσθημα αυτό να σας παραλύσει και αναζητήστε βοήθεια σε άτομα που εμπιστεύεστε, αγαπάτε και σας αγαπούν. Θα πρέπει να επενδύσετε περισσότερο από τον χρόνο αλλά και την ενέργεια σας για να ενδυναμώσετε τις προσωπικές σχέσεις σας, οικογενειακές ή ερωτικές.

Παρθένος

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνατε κάποια σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της αναθέρμανσης της σχέσης σας, χρειάζεται όμως συνεχής ενασχόληση για να παραμείνει το κλίμα καλό… Το παίρνετε σιγά-σιγά απόφαση ότι ήρθε ο καιρός για τις βαθιές τομές που πρέπει να κάνετε και σκέφτεστε ακόμη και το ενδεχόμενη της αλλαγής τόπου κατοικίας.

Ζυγός

Την διπλωματία σας θα πρέπει να επιστρατεύσετε σήμερα, αναφορικά με θέματα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Ακόμη και αν εμπλέκονται άτομα που δεν έχετε σε ιδιαίτερη εκτίμηση, θα πρέπει να κρατήσετε τις ισορροπίες… Με ηρεμία και αποφασιστικότητα θα καταφέρετε να βάλετε τα πράγματα σε τάξη και να λυθούν σημαντικά ζητήματα.

Σκορπιός

Θα πρέπει να αποφασίσετε ότι εσείς είστε εκείνος που χαράζει την πορεία της ζωής σας και να μην επιτρέπετε στους γύρω σας να σας βγάζουν από τον δρόμο σας. Θα πρέπει να αντιδράσετε δυναμικά σε όσους σας πετάξουν το γάντι, για να υπερασπιστείτε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα, αλλά και να θέσετε σαφή όρια σε όσους έχουν την διάθεση να σας αμφισβητήσουν.

Τοξότης

Χρειάζεστε περισσότερη κίνηση και δράση στην ζωή σας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο, εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…

Αιγόκερως

Κάτι η μέρα, κάτι οι πλανητικές συγκυρίες, η φαντασία σας, σας ταξιδεύει σε κόσμους μαγικούς και ονειρεμένους… Φροντίστε μόνο που και που να πατάτε και λίγο στο έδαφος. Έχετε καλές ηγετικές ικανότητες και μπορείτε να εμπνεύσετε τους γύρω σας, ιδίως στον εργασιακό χώρο. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξετε είναι να ανταμείβετε δίκαια τους γύρω σας για τις προσπάθειες τους.

Υδροχόος

Είναι μια μέρα που οι ουρανοί είναι ανοιχτοί για σας. Μπορείτε να ζητήσετε από τους ανωτέρους σας αυτό που οραματίζεστε για την καριέρα σας και να εισακουστείτε, αρκεί τα επιχειρήματα σας να είναι καλά μελετημένα και να έχετε θετική ενέργεια. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο, να μην δείξετε εμπιστοσύνη σε άτομα που κάθε άλλο παρά έμπιστα είναι και το καλό σας θέλουν. Φυλάξτε να νώτα σας…

Ιχθείς

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

