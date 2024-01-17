Ο διάσημος πρωταγωνιστής Τζέισον Πρίστλεϊ καλεσμένος στην εκπομπή «Live with Kelly and Mark» μίλησε για την εποχή που συγκατοικούσε με τον Μπραντ Πιτ , πριν ακόμη γίνουν γνωστοί.

Μαζί με έναν ακόμη συγκάτοικο αποκάλυψε ότι έμεναν σε ένα μικρό διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων σε μια υποβαθμισμένη περιοχή του Λος Άντζελες. Σημείωσε με χιούμορ ότι ο Μπραντ ήταν σχετικά αξιοπρεπής σε σύγκριση με τον άλλο συγκάτοικο, ο οποίος όπως τον περιέγραψε, ήταν «η απόλυτη καταστροφή».

Ο Τζέισον θυμήθηκε έναν ιδιαίτερο διαγωνισμό που έκαναν για το «ποιος θα μπορούσε να περάσει περισσότερο καιρό χωρίς να κάνει ντους».

«Το σκέφτομαι τώρα και λέω: «Φίλε, πόσο αηδιαστικό. Τι σκεφτόσουν;», είπε χαρακτηριστικά και μοιράστηκε ότι ο Πιτ έβγαινε πάντα νικητής.

«Πάντα ο Μπραντ κέρδιζε. Δεν νομίζω ότι το κάνει πια αυτό, αλλά τότε μπορούσε να περάσει πολύ καιρό χωρίς ντους» πρόσθεσε γελώντας ο Καναδός ηθοποιός.

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Jason Priestley: A Memoir», που κυκλοφόρησε το 2014, ο Τζέισον είχε αναφερθεί λεπτομερώς για εκείνη την περίοδο αποκαλύπτοντας: «Zούσαμε με νουντλς, μπύρες και τσιγάρα Marlboro Light».

Η επιτυχία ήρθε το 1990 με το ρόλο του ως Μπράντον Γουόλς στην τηλεοπτική σειρά που αγαπήθηκε από εκατομμύρια εφήβους «Beverly Hills, 90210». Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην αστυνομική σειρά «Wild Cards», του Μίχαελ Κόνιβς (Michael Konyves). Είναι παντρεμένος εδώ και 18 χρόνια με τη makeup artist Ναόμι Λάουντ-Πρίστλεϊ(Naomi Lowde) και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

