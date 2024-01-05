Η διάσημη τραγουδίστρια Νικόλ Σέρζινγκερ (Nicole Scherzinger) θα κάνει το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ στο ρόλο που γοήτευσε το κοινό του Λονδίνου και έλαβε διθυραμβικές κριτικές.

Θα ερμηνεύσει την θρυλική ντίβα Νόρμα Ντέσμοντ στο μιούζικαλ «Sunset Boulevard» του 'Αντριου Λόιντ Γουέμπερ (Andrew Lloyd Webber) όπως ανακοίνωσε ο σκηνοθέτης της παράστασης Τζέιμι Λόιντ (Jamie Lloyd).

Πρωταγωνιστούν επίσης ο Τομ Φράνσις(Tom Francis) στο ρόλο του Τζόι Γκίλλις η Γκρεις Χοντγκετ Γιανκ (Grace Hodgett-Young) και ο βραβευμένος με Olivier Ντέιβιντ Θάξτον (David Thaxton).

Broadway 2024. Nicole Scherzinger, Tom Francis, Grace Hodgett-Young and David Thaxton star in Andrew Lloyd Webber’s #SunsetBlvd, reimagined by visionary director Jamie Lloyd.



Be the first to get tickets. Sign up now at https://t.co/yFT2OMykt8 pic.twitter.com/tvcYGYvtLe — Sunset Boulevard (@sunsetblvd) January 4, 2024

Για τον εμβληματικό ρόλο - που στο παρελθόν ερμήνευσαν οι Γκλεν Κλόουζ(Glenn Close), Μπέτι Μπάκλεϋ(Betty Buckley) και Πάτι ΛουΠον(Patti LuPone) - οι New York Times έγραψαν για την «ερμηνεία που καθόρισε την καριέρα της Σέρζινγκερ» ενώ σε κριτική της η Washington Post την χαρακτήρισε ως «τη απόλυτη Νόρμα Ντέσμοντ».

Βασισμένο στο κινηματογραφικό αριστούργημα του Μπίλι Γουάιλντερ (Billy Wilder) του 1950, το «Sunset Boulevard» μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στη σκηνή το 1993 από τον συνθέτη 'Αντριου Λόιντ Γουέμπερ σε σενάριο και στίχους των Ντον Μπλακ (Don Black) και Κρίστοφερ Χάμπτον (Christopher Hampton).

«Στοιχειωμένη από τις αναμνήσεις η Νόρμα Ντέσμοντ μια ξεπεσμένη σταρ του βωβού κινηματογράφου λαχταρά την επιστροφή της στον κινηματογράφο και η συνάντησή της με έναν νεαρό σεναριογράφο ίσως είναι η μόνη της ελπίδα», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη.

Επιπλέον, η μεταφορά του μιούζικαλ σηματοδοτεί την επιστροφή του θρυλικού συνθέτη στην διάσημη σκηνή του Μπρόντγουεϊ μετά την αυλαία την περασμένη άνοιξη του θρυλικού «The Phantom of the Opera» μετά από 13.981 παραστάσεις και του «Bad Cinderella», σύμφωνα με το Deadline.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το χώρο διεξαγωγής των παραστάσεων καθώς και για την πρεμιέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.