Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Το πλανητικό σκηνικό φέρνει εντάσεις και σημαντικές λογομαχίες, είτε με μέλη της οικογένειας σας, είτε με φιλικό πρόσωπο. Θα πρόκειται για σύγκρουση μεγατόνων που μπορεί να προκαλέσει διακοπή σχέσεων. Στα επαγγελματικά σας η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, πρέπει όμως να ξέρετε και προς τα πού οδηγείτε την καριέρα σας. Βάλτε στόχους και ακολουθήστε σταθερή πορεία.

Ταύρος

Μια εσωτερική φωνή θα σας υποδείξει τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά την διάρκεια της μέρας, ειδικά εάν πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Χρειάζεται επιμονή και κυρίως υπομονή για να δείτε τις επαγγελματικές σας προσπάθειες να καρποφορούν. Δεν γίνονται όλα από την μια μέρα στην άλλη…

Δίδυμοι

Μπορείτε να πανηγυρίσετε με τις επιτυχίες που καταγράψατε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναπαυτείτε! Απαλλαγμένοι από τις φοβίες σας μπορείτε να απολαύσετε την ζωή! Επωφεληθείτε της μέρας και περάστε όμορφα με πρόσωπα που θα σας κάνουν να ξεχαστείτε.

Καρκίνος

Δεν σας αφήνει ασυγκίνητους το ενδεχόμενο να είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο δικός σας χειρισμός όμως της εικόνας σας μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και την ζήλια των γύρω σας… Κάποιο άτομο που ίσως πληγώσατε χωρίς να το θέλετε, ίσως θελήσει να σας βλάψει με κάποιο τρόπο σήμερα. Έχετε το νου σας στους γύρω σας και αποφύγετε να δώσετε δικαιώματα με την συμπεριφορά σας.

Λέων

Ένταση καταγράφεται στον επαγγελματικό σας χώρο, αυτό όμως δεν σας αγγίζει άμεσα, εκτός και αν αναμειχθείτε. Καλύτερα κρατήστε την άποψη σας για τον εαυτό σας και μείνετε μακριά από διαπληκτισμούς. Θα κερδίσετε την εκτίμηση και επιβράβευση των συνεργατών ή των συναδέλφων σας για έναν χειρισμό σας σε εργασιακό επίπεδο. Κάποιοι όμως δεν δουν με καλό μάτι την επιτυχία σας αυτή…

Παρθένος

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.

Ζυγός

Κάτι αιφνίδιο μπορεί να χρωματίσει την μέρα σας και να σας ταράξει. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει κατά βάθος και να επιδιορθώσετε τις βλάβες που έχουν προκληθεί… Εάν αναζητάτε ερωτικό σύντροφο, είναι η κατάλληλη μέρα να κινηθείτε. Εάν πάλι βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια σχέση, σήμερα ευνοούν οι πλανητικές συνθήκες μια προσπάθεια αναθέρμανσης και αναγέννησης του δεσμού σας.

Σκορπιός

Έχετε την ανάγκη για ερωτικές περιπέτειες, ίσως και μια νέα συναισθηματική σχέση, εάν είστε αδέσμευτοι. Ίσως να βρεθεί στον δρόμο σας ένα άτομο που θα σας κινήσει την περιέργεια… Στα επαγγελματικά, η αναγνώριση των προσπαθειών σας που τόσο καιρό ελπίζατε, σήμερα μπορεί να γίνει γεγονός! Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ύψη και από εκεί ψηλά προγραμματίζετε τις επόμενες κινήσεις σας.

Τοξότης

Πρέπει να περάσετε στην δράση φίλοι μου και να αφήσετε τα μεγαλεπήβολα σχέδια στην άκρη, καθώς και τα παχιά λόγια. Η δράση είναι αυτή που θα φέρει την επιτυχία… Θα πρέπει να δείξετε πυγμή στους γύρω σας, συνεργάτες, συναδέλφους ή ακόμη και μέλη της οικογένειας σας. Ο ρόλος σας είναι να βάλετε τα πράγματα σε τάξη για να επέλθει η αρμονία.

Αιγόκερως

Η σχέση σας είναι σε καλό δρόμο, κάτι φαίνεται όμως να σας προβληματίζει σήμερα ή να σας δημιουργεί το αίσθημα του ανικανοποίητου. Θα πρέπει να αναζητήσετε τις απαντήσεις στον εαυτό σας, γιατί ενδεχομένως δεν δεσμεύεστε απόλυτα στην σχέση αυτή. Σκεφτείτε τι θέλετε πραγματικά από την ζωή σας και δεσμευτείτε στην τελική σας απόφαση.

Υδροχόος

Πολλές φορές οι φοβίες σας είναι αυτές που σας ορθώνουν εμπόδια στον δρόμο σας. Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις ιδέες σας με άλλους σήμερα και μέσα από μια ειλικρινή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μπορεί να προκύψει κάτι νέο και ελπιδοφόρο. Σήμερα ωστόσο θα πρέπει να κλείσετε επιτέλους εκκρεμότητες που δεν σας αρέσει να ασχολείστε, για να μπορέσετε να ασχοληθείτε με θέματα που θα θέλατε.

Ιχθείς

Όσο φορτωμένη και να είναι η μέρα σας, όσες δυσκολίες και αν έχετε να αντιμετωπίσετε, μην ξεχνάτε ποτέ να ευχαριστείτε για όσα καλά έχετε και να χαίρεστε την ζωή σας. Ο θυμός ωστόσο και η επικριτική σας διάθεση θα σας δημιουργήσει προβλήματα με τους γύρω σας. Ακόμη και το χιούμορ σας μπορεί να παρεξηγηθεί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.