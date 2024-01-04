Πέντε μύθοι για το φαγητό από τους οποίους πρέπει επιτέλους να απαλλαγείς

Η διατροφική κουλτούρα προωθεί την ιδέα ότι μια συγκεκριμένη εικόνα σώματος σου προσφέρει ένα ορισμένο επίπεδο αποδοχής. Μόνο που αυτή η συγκεκριμένη εικόνα σώματος συνήθως μοιάζει με κάτι ουτοπικό. Το αποτέλεσμα είναι ότι, όση προσπάθεια κι αν καταβάλλεις για να φτάσεις αυτή την εικόνα αποδοχής, σχεδόν πάντοτε μένεις με μια αίσθηση ανικανοποίητου, που μπορεί να επιδράσει σημαντικά στην ψυχική σου υγεία. Κι ενώ πράγματι, υπάρχουν διατροφικές συνήθειες και επιλογές που πρέπει να ακολουθούμε για να διασφαλίζουμε έναν υγιή οργανισμό, οι επιλογές αυτές δεν έχουν σίγουρα καμία σχέση με ακραίες συμπεριφορές και υστερίες. Επιπλέον, πολλές από τις παγιωμένες απόψεις για τη διατροφή είναι λανθασμένες, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Το The Every Girl συγκέντρωσε τις απόψεις των διατροφολόγων για όσα θα πρέπει να μάθουμε από την αρχή, εγκαταλείποντας τις προβληματικές ιδέες της διατροφικής κουλτούρας και υιοθετώντας πιο υγιεινές συνήθειες:

Μύθος #1: Το φαγητό είναι είτε καλό είτε κακό

Κάθε τροφή εντάσσεται σε μία από τις δύο κατηγορίες: Λαχανικά, καλό. Ζάχαρη, κακό και ούτω καθεξής. Μάθαμε να κατηγοριοποιούμε τα τρόφιμα με αυτόν τον τρόπο, συνοδεύοντας αυτό που τρώμε κάθε φορά με ένα μεγάλο φορτίο κριτικής. Η διατροφολόγος Erin Reeves χαρακτηρίζει αυτή την τακτική μια «απίστευτα επιβλαβή νοοτροπία», εξηγώντας ότι, επειδή αυτή η συνήθεια είναι τόσο βαθιά ριζωμένη, μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση ντροπής, άγχους και ενοχής γύρω από το φαγητό και να οδηγήσει σε συμπεριφορές διατροφικής διαταραχής. «Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η αυτοεκτίμησή μας δεν εξαρτάται από το φαγητό που τρώμε», λέει χαρακτηριστικά. Αντί να χαρακτηρίζουμε, λοιπόν, τα τρόφιμα καλά ή κακά, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα διαφορετικά τρόφιμα μας τρέφουν με διαφορετικούς τρόπους. Η Reeves μας ενθαρρύνει να απαλλαγούμε από τη ντροπή και να αγκαλιάσουμε την πολύτιμη ενέργεια και την ευχαρίστηση που μας παρέχει το φαγητό.

Μύθος #2: Οι δίαιτες αποτοξίνωσης προκαλούν απώλεια βάρους

Η διαιτολόγος Alyssa Wilson σε προτρέπει να εγκαταλείψεις το επικίνδυνο μοτίβο των διατροφών αποτοξίνωσης. Μπορούν πράγματι να οδηγήσουν σε απώλεια βάρους, αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα. Στην πραγματικότητα, «οι δίαιτες αποτοξίνωσης μπορούν να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό». Η ειδικός αντιπροτείνει να εμπλουτίσεις τη διατροφή σου με δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα και λαχανικά, άπαχες πρωτεΐνες και υγιή λίπη, δηλαδή τροφές που υποστηρίζουν το σώμα και ενισχύουν τη φυσική του ικανότητα για αποτοξίνωση.

Μύθος #3: Απόφυγε ή περιόρισε τους υδατάνθρακες

Σίγουρα έχεις ακούσει ότι, εάν θέλεις να αδυνατίσεις, πρέπει να περιορίσεις τους υδατάνθρακες. Σύμφωνα με την Reeves, ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω από έναν ακόμη διατροφικό μύθο. Στην πραγματικότητα, διευκρινίζει η ειδικός, το σώμα μας έχει ανάγκη τουλάχιστον το 50% της ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων να προέρχεται από υδατάνθρακες. «Όποιος αποκλείει τους υδατάνθρακες από τη διατροφή του, μπορεί να χάσει βάρος μόνο αφότου αγνοήσει τις βασικές ανάγκες του σώματός του», λέει χαρακτηριστικά. Η ίδια προσθέτει, μάλιστα, ότι αυτή η πρακτική μπορεί, τελικά, να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα, προκαλώντας αύξηση βάρους, καθώς το σώμα αναπληρώνει τις αποθήκες υδατανθράκων του. Επιπλέον –και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε ομάδα τροφίμων– η πρακτική «όλα ή τίποτα» μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες διατροφικές συμπεριφορές και μηδενικό αποτέλεσμα. «Οι υδατάνθρακες είναι φοβεροί και κάθε άτομο σε αυτή τη γη θα πρέπει να τους ενσωματώνει καθημερινά στη διατροφή του», προσθέτει η Reeves.

Μύθος #4: Το fast food είναι αμιγώς κακό

Είναι εύκολο, πεντανόστιμο και πολύ ικανό να ανακουφίσει τις λιγούρες σου. Παρ’ όλα αυτά, η κουλτούρα μας το έχει δαιμονοποιήσει εδώ και χρόνια. Η διαιτολόγος Wendy Lord παραδέχεται ότι το fast food δεν περιέχει τόση θρεπτική αξία όσο άλλα τρόφιμα, διευκρινίζει ωστόσο ότι η περιστασιακή κατανάλωσή του δεν θα καταστρέψει την υγεία σου, ούτε θα συμβάλλει στην πρόσληψη βάρους. Η ίδια συμφωνεί ότι οι ακραίες λύσεις είναι πιθανό να φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα, δημιουργώντας έντονη λαχτάρα και οδηγώντας σε υπερφαγία. Μαθαίνοντας να υιοθετούμε μια πιο ήπια στάση απέναντι στο fast food, θα μπορούμε να το απολαμβάνουμε χωρίς περιττή ενοχικότητα.

Μύθος #5: Το διαισθητικό φαγητό είναι κάτι στο οποίο όλοι πρέπει να εξασκηθούν

Το κόλπο είναι στην πραγματικότητα απλό: Τρως όταν πεινάς και σταματάς όταν χορτάσεις. Όσο εύκολο κι αν ακούγεται, όμως, παρεισφρέουν άλλοι παράγοντες και χαλούν την απλή «συνταγή»: Πεποιθήσεις, κουλτούρα, συνήθειες και πολλά άλλα, που προσθέτουν πολυπλοκότητα στο μείγμα. Η Reeves υποστηρίζει ότι το διαισθητικό φαγητό θέλει εξάσκηση και προτείνει να αναζητήσεις τους λόγους για τους οποίους θέλεις να το κάνεις: Προσπαθείς να απομακρυνθείς από τη σύγχρονη διατροφική κουλτούρα ή να μειώσεις τη σχέση άγχους σου με το φαγητό; Η ειδικός προειδοποιεί να προσέχεις, γιατί, ασυνείδητα, μπορεί το διαισθητικό φαγητό να μεταμφιεστεί ως ένα ακόμη σχέδιο απώλειας βάρους. Το σημαντικό είναι να μάθεις να «ακούς» το σώμα σου και τις ανάγκες του.

