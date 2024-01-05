Φωτογραφίες από τις πρωτοχρωνιάτικες διακοπές στα νησιά Μπαρμπέιντος δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Kendall Jenner.
Η ίδια εμφανίστηκ με ένα αποκαλύπτικό μπικίνι σε πορτοκαλί χρώμα το οποίο αναδεικνύει το αψεγάδιαστο κορμί της.
Η δημοσίευση του 28χρονου μοντέλου έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια likes και σχεδόν 20.000 σχόλια.
Το supermodel πέρασε την πρωτοχρονιά με τον πρώην σύντροφό της Bad Banny ωστόσο πηγές στα ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν πως δεν σκέφτονται την επανασύνδεση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.