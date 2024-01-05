Λογαριασμός
Kendall Jenner: Στις παραλίες των Μπαρμπέιντος με μικροσκοπικό μπικίνι - Φωτογραφίες

Η δημοσίευση του 28χρονου μοντέλου έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια likes και σχεδόν 20.000 σχόλια

Kendall Jenner

Φωτογραφίες από τις πρωτοχρωνιάτικες διακοπές στα νησιά Μπαρμπέιντος δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Kendall Jenner.

Η ίδια εμφανίστηκ με ένα αποκαλύπτικό μπικίνι σε πορτοκαλί χρώμα το οποίο αναδεικνύει το αψεγάδιαστο κορμί της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kendall (@kendalljenner)

Η δημοσίευση του 28χρονου μοντέλου έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια likes και σχεδόν 20.000 σχόλια.

Το supermodel πέρασε την πρωτοχρονιά με τον πρώην σύντροφό της Bad Banny ωστόσο πηγές στα ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν πως δεν σκέφτονται την επανασύνδεση.

TAGS: Kendall Jenner
