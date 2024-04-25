Τα… δάκρυα της Megan Fox: Αγνώριστη από τις πλαστικές επεμβάσεις

Όχι, όχι δεν είναι δάκρυα χαράς, αλλά ομορφιάς για τη Megan Fox. Η Μέγκαν Φοξ δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά νέων φωτογραφιών, μία εβδομάδα αφότου τρομάξαμε να την αναγνωρίσουμε από τις εικόνες αλά Πάμελα Άντερσον.

Αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτή είναι η Μέγκαν Φοξ, αυτή τη φορά η ίδια ήθελε να καταπλήξει τους 21,8 εκατ. ακολούθους της. Και τα κατάφερε…

Στα τελευταία της στιγμιότυπα, η πρωταγωνίστρια του «Jennifer's Body» φόρεσε στρας κάτω από τα μάτια της και ψεύτικες βλεφαρίδες.

«Μην κλαίτε με δάκρυα, εμείς κλαίμε με διαμάντια», έγραψε στην ανάρτησή της η 37χρονη πρωταγωνίστρια των «Transformers».

Μέσα σε μία ώρα, έλαβε περισσότερα από 194.942 likes και χιλιάδες σχόλια από θαυμαστές που επαινούσαν την υπέροχη εμφάνισή της. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτησή της. Και ένας άλλος συμπλήρωσε: «Δεν εκπλήσσομαι που είσαι εξωγήινη. Είσαι έξω από αυτόν τον κόσμο».

Η προηγούμενη ανάρτηση της Megan Fox τρόμαξε, πραγματικά, τους θαυμαστές της, οι οποίοι την έκραξαν για τις πλαστικές της επεμβάσεις, ενώ κάποιοι έγραψαν ότι έγινε σαν την Κιμ Καρντάσιαν!

Πηγή: skai.gr

