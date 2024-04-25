Anne Hathaway: Η «αηδιαστική» οντισιόν που έπρεπε να φιλήσει 10 άνδρες!

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Anne Hathaway, περιέγραψε μια «αηδιαστική» οντισιόν στο παρελθόν, όπου έπρεπε να φιλήσει 10 άνδρες.

Η 41χρονη σταρ περιέγραψε την εμπειρία που, όπως είπε, συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια «διαφορετική εποχή», σύμφωνα με την ίδια.

Είπε στο περιοδικό «V»: «Πίσω στη δεκαετία του 2000 - και αυτό όντως μου συνέβη - θεωρούνταν φυσιολογικό να ζητούν από έναν ηθοποιό να φιλιέται με άλλους ηθοποιούς, για να δοκιμάσουν τη χημεία, κάτι που στην πραγματικότητα είναι ο χειρότερος τρόπος για να το κάνεις.

Μου είπαν: ‘’Έχουμε 10 άντρες που έρχονται σήμερα για δοκιμαστικό. Δεν είσαι ενθουσιασμένη που θα φιλιέσαι με όλους αυτούς;’’. Και σκέφτηκα, ‘’Συμβαίνει κάτι με μένα;’’, γιατί δεν ήμουν ενθουσιασμένη. Μου φάνηκε αηδιαστικό», είπε με νόημα η ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Ήμουν τόσο νέα και είχα τρομερή επίγνωση του πόσο εύκολο ήταν να χάσεις τα πάντα με το να χαρακτηριστείς “δύσκολη”, οπότε προσποιήθηκα ότι ήμουν ενθουσιασμένη και συνέχισα. Δεν ήταν παιχνίδι εξουσίας, κανείς δεν προσπαθούσε να είναι απαίσιος ή να με πληγώσει. Ήταν απλώς μια πολύ διαφορετική εποχή και τώρα ξέρουμε καλύτερα».

Η Hathaway δεν διευκρίνισε για ποια ταινία ήταν η οντισιόν ή ποιοι ήταν οι άνδρες ηθοποιοί.

Η ηθοποιός συνέκρινε τη διαδικασία του κάστινγκ με εκείνη της επερχόμενης ρομαντικής κωμωδίας της «The Idea Of You», στην οποία υποδύεται μια 40χρονη ανύπαντρη μητέρα που μπλέκει με έναν 24χρονο τραγουδιστή.

«Ζητήσαμε από τον καθένα από τους ηθοποιούς που έρχονταν να διαλέξουν ένα τραγούδι που ένιωθαν ότι θα άρεσε στον χαρακτήρα τους, το οποίο θα έβαζαν για να κάνουν τον χαρακτήρα που θα υποδυθώ να χορέψει και στη συνέχεια κάναμε έναν σύντομο μικρό αυτοσχεδιασμό», δήλωσε η Hathaway.

Περιγράφοντας το κάστινγκ με τον 29χρονο Βρετανό ηθοποιό, Nicholas Galitzine -που κέρδισε τον ρόλο- είπε ότι επέλεξε ένα τραγούδι των Alabama Shakes και η οντισιόν ήταν, απλά, εύκολη.

Η Anne Hathaway έγινε γνωστή το 2001, μετά την κυκλοφορία της πρωτότυπης ταινίας «The Princess Diaries», στο πλευρό της Dame Julie Andrews. Στη συνέντευξή της, απάντησε στις φήμες για το ενδεχόμενο να υπάρξει και τρίτη ταινία.

«Είμαστε σε καλό σημείο... Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Δεν υπάρχει τίποτα να ανακοινώσουμε ακόμα. Αλλά είμαστε σε καλό σημείο», ανέφερε η ηθοποιός.

