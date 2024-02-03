Λογαριασμός
Τσάι και... αντιπάθεια: Το χλευαστικό παρατσούκλι του πρίγκιπα Φιλίππου για τη Μέγκαν Μαρκλ 

Ο Φίλιππος φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα λίαν χλευαστικό παρατσούκλι για τη Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με βιβλίο της βασιλικής βιογράφου, Ίνγκριντ Σιούαρντ

Φίλιππος

Tσάι και... αντιπάθεια στη βρετανική βασιλική οικογένεια. Ο πρίγκιπας Φίλιππος φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα λίαν χλευαστικό παρατσούκλι για τη Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με ένα απόσπασμα ενός βιβλίου της βασιλικής βιογράφου Ίνγκριντ Σιούαρντ που θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Ο Φίλιππος, ο οποίος πέθανε το 2021 σε ηλικία 99 ετών, φέρεται να απoκαλούσε τη Μαρκλ «Δούκισσα του Ουίνδσορ» - μια βιτριολική αναφορά στον τίτλο που κατείχε η επίσης Αμερικανίδα Γουόλις Σίμπσον, που είχε δεχθεί σφοδρά πυρά ως μέλος της βασιλικής οικογένειας…  

Η Σίμπσον, η οποία ήταν διαζευγμένη, παντρεύτηκε τον Εδουάρδο VIII το 1937 αφότου αυτός παραιτήθηκε από τον βρετανικό θρόνο μετά το σκάνδαλο. 

Ο Φίλιππος θεωρούσε «αφύσικο» πόσο πολύ του θύμιζε τη Σίμπσον η Μάρκλ, ισχυρίζεται η Σιούαρντ στο νέο της βιβλίο, «My Mother And I».

A photo of Wallis
Η Γουόλις Σίμπσον / Credits: Vincenzo Laviosa 


«Δεν αναφερόταν απλώς στο γεγονός ότι και οι δύο ήταν αδύνατες, μελαχρινές και γκλάμορους Αμερικανίδες διαζευγμένες», γράφει.

Όπως η Σίμπσον, η Μαρκλ ήταν επίσης διαζευγμένη πριν γνωρίσει τον πρίγκιπα Χάρι το 2016.

Η πρώην ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον παραγωγό ταινιών Τρέβορ Ένγκελσον από το 2011 μέχρι τον χωρισμό τους το 2014.

Σύμφωνα πάντα με το βιβλίο, η βασίλισσα Ελισάβετ φερόταν αρχικά πολύ πιο καλά στη Μάρκλ.

Φέρεται να «ενέκρινε» την ηθοποιό αφού της τη σύστησε ο Χάρι το 2017.

Ωστόσο, πίστευε ότι το νυφικό που φόρεσε στο γάμο της το 2018 ήταν... «πολύ λευκό» επειδή είχε ήδη παντρευτεί μια φορά στο παρελθόν.

Πηγή: nypost.com

TAGS: Φίλιππος Μέγκαν Μαρκλ
