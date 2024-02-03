Αν προσπαθούσαμε να μετρήσουμε πόσο από τον χρόνο μας καταλαμβάνει η δουλειά, η απάντηση μάλλον θα μας τρόμαζε. Καλώς ή κακώς, η επαγγελματική ζωή είναι ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας, λειτουργώντας πολλές φορές εις βάρος της υπόλοιπης ζωής μας.

Η δουλειά είναι μια έκφανση δημιουργικότητας, αλλά και μια βιοποριστική ανάγκη. Γι’ αυτό και, όσο ο κόσμος λειτουργεί με τα υπάρχοντα δεδομένα, θα συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι οι περισσότεροι έχουμε διαρκώς τα μάτια μας ανοιχτά για την επόμενη επαγγελματική ευκαιρία, κυνηγώντας μια αύξηση, μια προαγωγή, μια καλύτερη προοπτική. Όλα αυτά, όμως, χρειάζονται τόλμη. Κι όταν έχεις μια δουλειά και σου ανοίγεται μια άγνωστη πόρτα, η τόλμη αυτή μοιάζει λίγο με ένα άλμα στο κενό.

Πώς παίρνεις την απόφαση να το κάνεις;

Η Danielle Doollen αποκαλύπτει στο The Everygirl δέκα χρήσιμες ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου όταν βρίσκεσαι σε ένα μεταβατικό στάδιο καριέρας και καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον. Σύμφωνα με την ίδια, το κλειδί είναι να εκτιμήσεις πού ήσουν, πού βρίσκεσαι σήμερα και πού θέλεις να πας, ώστε να μπορείς να αποφασίσεις στρατηγικά το επόμενό σου βήμα. Η Ellen Taaffe, ειδική σε θέματα καριέρας, συμφωνεί: «Σκέψου τι έχει μεγαλύτερη σημασία στην καριέρα και τη ζωή σου σήμερα και τα επόμενα χρόνια», λέει χαρακτηριστικά.

10 ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου πριν πάρεις μια σημαντική απόφαση καριέρας:

1. Πώς αισθάνομαι;

Πριν πάρεις οποιαδήποτε απόφαση, οφείλεις να αφιερώσεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου. Χαμήλωσε ταχύτητα και αναλογίσου πού βρίσκεσαι. Σκέψου τι (δεν) σε ικανοποιεί από την τρέχουσα εργασιακή σου πραγματικότητα: Έχεις εξαντληθεί από το φόρτο εργασίας; Δε σου αρέσει η δουλειά σου; Το να αποκτήσεις μια σαφή εικόνα για το παρόν θα «φωτίσει» το δρόμο για το μέλλον.

2. Σε τι είμαι πραγματικά καλ@;

Σκέψου ποια είναι τα δυνατά σου σημεία. Πάνω σε αυτά βασίζονται τα καθήκοντα που αναλαμβάνεις. Κάνε μια λίστα με όλα εκείνα για τα οποία οι συνεργάτες σου απευθύνονται σε σένα, επειδή τα κάνεις πραγματικά καλά.

3. Ποια καθήκοντα μου αρέσουν;

Το γεγονός ότι κάνεις κάτι καλά, δε σημαίνει ότι σου αρέσει κιόλας. Κάνε, λοιπόν, έναν διαχωρισμό μεταξύ των ευθυνών που κάνεις κάπως εξαναγκαστικά και εκείνων που πραγματικά σου κινούν το ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό που σε παθιάζει και αγαπάς να κάνεις; Ξεκαθαρίζοντας αυτό, γίνεται πιο φανερό ποια είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσεις.

4. Πού ευθυγραμμίζονται τα δυνατά μου σημεία και η ικανοποίησή μου;

Τώρα πια ξέρεις τι κάνεις καλά και τι σου δίνει χαρά. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να βρεις σε ποια καθήκοντα διασταυρώνονται αυτά τα δύο. Ευθυγραμμίζονται με τον τρέχοντα ρόλο σου; Αν όχι, υπάρχουν ευκαιρίες για βελτίωση; Αυτό είναι το κλειδί για τον καθορισμό της επόμενης επαγγελματικής σου κίνησης.

5. Ποια είναι τα στοιχεία που δεν διαπραγματεύομαι;

Σταμάτα να αντιλαμβάνεσαι τη δουλειά ως μια κατάθεση στην τράπεζα στο τέλος κάθε μήνα. Υπάρχουν πολλές πτυχές που συνθέτουν μια ιδανική εργασιακή κατάσταση. Οφείλεις να καθορίσεις ποια είναι για σένα εκείνα που πρέπει οπωσδήποτε να έχει μια δουλειά. Μετά, προσπάθησε να αναγνωρίσεις ποια από αυτά ικανοποιούνται στην τρέχουσα εργασία σου. Κάνε την έρευνά σου, για να δεις αν υπάρχουν άλλοι ρόλοι που να πληρούν περισσότερα από αυτά τα κριτήρια.

6. Ποιες είναι οι αξίες μου;

Ακούμε συχνά για τους στόχους και τις αξίες μιας επιχείρησης, αλλά τι γίνεται με τις δικές σου αξίες; Τι οραματίζεσαι για τη ζωή και την επαγγελματική σου σταδιοδρομία; Τι θα σε έκανε περήφαν@ και με τι δεν θα ένιωθες καθόλου καλά; Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Οι αξίες είναι προσωπική υπόθεση. Το να αποκωδικοποιήσεις, όμως, ποιες είναι οι δικές σου θα σου προσφέρει έναν σημαντικό οδηγό.

7. Ποιες είναι οι επαγγελματικές μου φιλοδοξίες;

Έχοντας αποκτήσει μια καλή εικόνα της διαδρομής που έχεις διανύσει μέχρι εδώ, είναι η κατάλληλη στιγμή να εστιάσεις στο πού θέλεις να πας. Θέλεις να ανέβεις στη βαθμίδα και να καταξιωθείς στο χώρο σου ή μήπως να αλλάξεις κλάδο; Εξετάζεις το ενδεχόμενο μιας δικής σου επιχείρησης ή ακόμη και να σπουδάσεις κάτι άλλο; Ήρθε η ώρα να ονειρευτείς και να οραματιστείς ποια πορεία θα μπορούσε να σου προσφέρει τη μέγιστη ικανοποίηση. Να θυμάσαι ότι οι πιθανοί δρόμοι δεν έχουν όρια.

8. Ποια εφόδια είναι απαραίτητα για να πετύχω τους στόχους μου;

Τώρα που ξέρεις προς τα πού θέλεις να κινηθείς, ήρθε η ώρα να αξιολογήσεις τι χρειάζεται για να φτάσεις εκεί. Ίσως κάποια σεμινάρια ή μήπως κεφάλαιο; «Καθώς τα πράγματα στον εργασιακό χώρο εξελίσσονται, όλοι πρέπει να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται», υποστηρίζει η Amanda Brophy, Διευθύντρια του Grow with Google. «Σήμερα, το 92% των θέσεων εργασίας απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες και το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων βοηθά τους εργαζόμενους να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της εποχής και τους καθιστά πιο περιζήτητους στον επαγγελματικό στίβο».

9. Πώς μοιάζει το επόμενο βήμα;

Ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσεις όλες αυτές τις σκέψεις που έχεις κάνει μέχρι τώρα για να διαμορφώσεις ένα συγκεκριμένο όραμα. «Πριν κάνεις μια αλλαγή, αναλογίσου την πρόοδο, τη μάθηση και τα κίνητρά σου, για να διαπιστώσεις εάν πράγματι είναι η κατάλληλη ώρα». Όποιο μονοπάτι κι αν διαλέξεις, να θυμάσαι ότι οι ευκαιρίες δεν σταματούν ποτέ και το ίδιο ισχύει και για τη δυνατότητά σου να εξελίσσεσαι και να προοδεύεις. Γι’ αυτό να έχεις πάντα τα μάτια σου ανοιχτά.

10. Τι μου λέει το ένστικτό μου;

Κανείς δεν υποτιμά την αξία των λογικών αποφάσεων, που βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Αλλά όταν πρόκειται να πάρεις μια σημαντική απόφαση, να ακούς και το ένστικτό σου. Μην υποτιμήσεις ποτέ αυτή την ανεπαίσθητη φωνούλα μέσα σου. Υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι ενστικτώδεις αντιδράσεις προκύπτουν από τα εκατομμύρια βιώματά μας. Έτσι, ενώ μια τέτοια κίνηση μοιάζει παράλογη, είναι ο τρόπος του σώματος να μας κατευθύνει προς τη σωστή – για εμάς- διαδρομή.

*Στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει όταν πέφτεις για ύπνο να νιώθεις καλά με τις επιλογές σου και τη ζωή που έχεις δημιουργήσει.



