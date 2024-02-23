Natalie Portman: Οι YouTubers γίνονται πιο διάσημοι από τους κινηματογραφικούς σταρ

Η Νάταλι Πόρτμαν θεωρεί οι ταινίες ως πρωταρχική μορφή ψυχαγωγίας είναι σε «πτωτική τροχιά» και ότι οι YouTubers γίνονται πιο διάσημοι από τους αστέρες του κινηματογράφου.

«Αν ρωτήσετε κάποιον στην ηλικία των παιδιών μου για αστέρες του κινηματογράφου, δεν γνωρίζει κανέναν σε σύγκριση με τους αστέρες του YouTube» πρόσθεσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Σε συνέντευξη στο Vanity Fair, η Νάταλι Πόρτμαν εκτίμησε ότι «υπάρχει κάτι απελευθερωτικό σε αυτό, το να μην είναι η τέχνη σου δημοφιλής τέχνη». «Μπορείς πραγματικά να εξερευνήσεις ό,τι σε ενδιαφέρει. Ασχολείσαι πολύ περισσότερο για το πάθος παρά για εμπορικότητα. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον, επίσης, είναι να προσέχουμε μην γίνει κάτι ελιτίστικο» σημείωσε.

«Υπάρχει επίσης αυτός ο εκδημοκρατισμός της δημιουργικότητας, ο καθένας μπορεί να κάνει πράγματα και απίστευτα ταλέντα να εμφανιστούν» παρατήρησε η ηθοποιός τονίζοντας ότι η προσβασιμότητα είναι απίστευτη.

«Αν ζούσε κάποιος σε μια μικρή πόλη, ίσως να μην είχε πρόσβαση στον σπουδαίο κινηματογράφο τέχνης. Τώρα αν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ο,τιδήποτε» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

