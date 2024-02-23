Μια μεγάλη έκπληξη επιφύλαξε στους θαυμαστές της η «βασίλισσα της ποπ» Madonna στη σκηνή του Rogers Arena στο Βανκούβερ του Καναδά.

Ενώ ερμήνευε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το «Vogue» υποδέχτηκε στη σκηνή την Πάμελα Άντερσον.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια φορώντας ένα μαύρο πουλόβερ, μίνι φούστα και με ελάχιστο μακιγιάζ αγκάλιασε και φίλησε τη Madonna πριν πάρει τον ρόλο του κριτή στη σκηνή, τον οποίο είχαν αναλάβει σε άλλες συναυλίες, μεταξύ άλλων, η Τζούλια Γκάρνερ και η Κέλι Ρίπα.

Αμέσως μετά κοινοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια και το συνόδευσαν με emojis καρδιάς.

Η Madonna ξεκίνησε τις πολυαναμενόμενες εμφανίσεις της το περασμένο φθινόπωρο στο Λονδίνο με 20.000 θεατές. Στη συνέχεια, έφερε την περιοδεία της στην Αμερική πραγματοποιώντας αρκετές συναυλίες στο Barclays Center του Μπρούκλιν με διάσημους καλεσμένους όπως η Ντέμι Μουρ, ο Άντι Κοέν και ο Άντερσον Κούπερ, όπως αναφέρει το People.

Πηγή: skai.gr

