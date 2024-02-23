Natalie Portman: Έχει χωρίσει με τον σύζυγό της, αλλά πάλι μαζί του κυκλοφορεί…

Η Natalie Portman φωτογραφήθηκε με τον σύζυγό της, Benjamin Millepied, και τα δύο τους παιδιά την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024, στο Λος Άντζελες. Η διάσημη ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «Vanity Fair» ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να ασχολούνται με την προσωπική της ζωή.

Η 42χρονη ηθοποιός και ο Millepied φωτογραφήθηκαν με τα δύο τους παιδιά, τον 12χρονο Aleph και την 6χρονη Amalia, κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής εξόδου στη Νότια Καλιφόρνια.

Η ηθοποιός του «Black Swan» μίλησε στο «Vanity Fair» για τον χωρισμό της, όπου πόζαρε με τους Bradley Cooper, Pedro Pascal και Colman Domingo. Όταν η Natalie Portman ρωτήθηκε πώς αισθάνεται για όσα έχουν γραφτεί για τον γάμο της και την απιστία του συζύγου της, η ίδια απάντησε ότι ήταν «τρομερό».

Η Portman και ο Millepied παντρεύτηκαν το 2012, αφού γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Black Swan». Η ηθοποιός δεν έχει κάνει ακόμη δημόσιο σχόλιο για τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, αφού υποστηρίχθηκε ότι την είχε απατήσει με άλλη γυναίκα. Σε μια συνέντευξη που έδωσε τον Ιανουάριο στη «WSJ», η ηθοποιός μίλησε για τη ζωή στο Παρίσι με τα δύο παιδιά της, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στον Millepied, κάτι που ήταν η μεγαλύτερη ένδειξη ότι δεν ζουν πλέον μαζί.

Η ηθοποιός του «Thor: Love and Thunder» δήλωσε επίσης στη συνέντευξή της στο «Vanity Fair» ότι έχει φροντίσει να προστατεύσει την ιδιωτική της ζωή.

«Έγινα πολύ προστατευτική από πολύ νωρίς. Επέλεξα ένα διαφορετικό όνομα όταν ξεκίνησα. Θα εκνευριζόμουν αν κάποιος στο σχολείο με αποκαλούσε Natalie Portman», παραδέχτηκε. Η ηθοποιός προσπαθούσε πάντα να ισορροπήσει τη φήμη με την πραγματική ζωή.

Η Πόρτμαν αποκάλυψε ότι τα πράγματα άλλαξαν στη ζωή της όταν έκανε παιδιά και οικογένεια. «Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ίσως δεν ήταν χρήσιμο να είμαι σαν να υπάρχουν δύο εαυτοί μου», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.