Η Ναόμι Κάμπελ για τα ναρκωτικά: «Σκότωνα τον εαυτό μου. Ήταν πολύ οδυνηρό»

Μετά την Λίντα Εβαντζέλιστα (Linda Evangelista) και την Σίντι Κρόφορντ (Cindy Crawford) που μίλησαν για τις προσωπικές τους δύσκολες στιγμές στην αρχή της καριέρας τους, ήρθε η σειρά της Ναόμι Κάμπελ (Naomi Campbell) να προχωρήσει σε μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής στο νέο ντοκιμαντέρ «The Super Models».

Το τοπ μόντελ της δεκαετίας του '80 και του '90, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη μάχη που έδωσε για τον εθισμό της στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, όταν άρχισε να μεσουρανεί στις πασαρέλες ως «η μαύρη γαζέλα».

