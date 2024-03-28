Ποιος θα μπορούσε να χορέψει καλύτερα την επιτυχία των Maroon 5, Moves Like Jagger από τον Mick Jagger;

Ο θρυλικός γερόλυκος της ροκ βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε ένα μπαρ και η μπάντα έπαιξε το Moves Like Jagger (μην έχοντας καταλάβει μάλλον ότι έχουν τον ίδιο τον Jagger στο μαγαζί).

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones χόρεψε κάνοντας τις γνωστές κινήσεις του στους ρυθμούς του κομματιού και ανέβασε το σχετικό βίντεο στο Instagram, προκαλώντας πανικό (με την καλή την έννοια) στους φανς του.

Με τη λεζάντα Moves like who!, ο Jagger δεν παρέλειψε να δώσει τα εύσημα στην μπάντα, αναγράφοντας το όνομά της.



Πηγή: skai.gr

