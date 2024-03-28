Για την σκλήρυνση κατά πλάκας και πως είναι η ζωή της με την εκφυλιστική ασθένεια μίλησε η Κριστίνα Απλγκέιτ, (Christina Applegate).

Η διάσημη ηθοποιός μίλησε για την μάχη που δίνει από το 2021, όταν και διαγνώστηκε με τη νόσο, δηλώνοντας ότι είναι «το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί σε όλη της τη ζωή».

Σε συνέντευξη στο podcast «Armchair Expert», η Απλγκέιτ είπε ότι έχει «30 βλάβες στον εγκέφαλό μου. Η μεγαλύτερη είναι πίσω από το δεξί μου μάτι, με αποτέλεσμα να πονάει πολύ».

Christina Applegate called MS the “worst thing that’s happened” in her “entire life” during her appearance on Dax Shepard’s “Armchair Expert” podcast Monday. https://t.co/WOQkXPNEgp pic.twitter.com/WSNuaie574 — Page Six (@PageSix) March 27, 2024

Επίσης, αν και δεν έχει χάσει την όρασή της, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει αρχίσει και είναι ορατό το πρόβλημα στα άκρα της

«Το χέρι μου έχει αρχίσει να γίνεται περίεργο» είπε η Απλγκέιτ και εξομολογήθηκε την οργή της.

«Είναι χάλια. Τη μισώ αυτή την ασθένεια. Είμαι τόσο θυμωμένη γι' αυτό, δεν μπορώ να το ξεπεράσω...» είπε.



