Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν αποσπάσματα από παλιά και νέα επεισόδια των Simpson, όπου φαίνεται ότι η σειρά – εκτός των άλλων – είχε προβλέψει και το δυστύχημα με τη κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης!

Ο χρήστης Mamma Gypsy ανέβασε στο TikTok απόσπασμα από ένα πρόσφατο επεισόδιο, (Σεζόν 35, Επεισόδιο 8), όπου ο Όμηρος βρίσκεται στη Σκωτία, μπροστά από την γέφυρα Forth, ενώ στα νερά του ποταμού υπάρχει και ένα εμπορικό πλοίο, που κατευθύνεται προ τη γέφυρα.

Η ομοιότητα της γέφυρας, του πλοίου και του τοπίου με την Γέφυρα της Βαλτιμόρης είναι σχεδόν ανατριχιαστική.

@mamma.gypsy Looks like it's heading right to that beam too... episode was made 3 months ago... prayers for all the lives lost ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

Ο χρήστης του TikTok Canaanite ανέβασε ένα βίντεο από ένα επεισόδιο του 1996 όπου ο Hank Scorpio δημιουργεί μια συσκευή Doomsday (Αποκάλυψης) και επιδεικνύει τις δυνατότητές της στην κυβέρνηση ανατινάζοντας μια γέφυρα. Ωστόσο, το επεισόδιο αναφέρεται στη γέφυρα του Queensboro της Νέας Υόρκης και όχι στην Francis Scott Key της Βαλτιμόρης.

Simpson's prediction of Baltimore bridge collapsepic.twitter.com/UvYlKd7EmY — Worldupdates ( Breaking ) (@itswpceo) March 28, 2024

Ίσως η πιο τρανταχτή «απόδειξη» της πρόβλεψης των Simpsons για την Βαλτιμόρη είναι ένα βίντεο στο Tik Tok που δείχνει τον φανταστικό παρουσιαστή ειδήσεων Kent Brockman να διαβάζει την είδηση της κατάρρευσης της γέφυρας, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς ώρας και ημερομηνίας που συνέβη.

Ωστόσο, το βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως τις πρώτες ώρες της καταστροφής στην Βαλτιμόρη, αποδείχθηκε ότι είναι ψεύτικο, επεξεργασμένο με τεχνολογία ΑΙ.

Γενικά, η εμβληματική κωμωδία κινουμένων σχεδίων The Simpsons, είναι γνωστή για την «πρόβλεψη» ορισμένων ιστορικών γεγονότων πριν συμβούν στην πραγματική ζωή.

Σε αυτή τη λίστα περιλαμβάνονται η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, οι νικητές του Super Bowl και η εξαγορά της 20th Century Fox από την Disney.



