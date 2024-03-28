Μετά από τέσσερα χρόνια παύσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η διάσημη τραγουδίστρια Duffy επέστρεψε με μια εμπνευσμένη ανάρτηση για την ευτυχία.

Σημειώνεται ότι το 2020 η τραγουδίστρια του "Mercy", του "Rain on Your Parade" και του "Stepping Stone", είχε αποκαλύψει ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής και βιασμού και έκτοτε είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η οποία ήταν μία απρόσμενη έκπληξη για τους θαυμαστές της μοιράστηκε ένα ιδιαίτερο βίντεο ενώ έγραψε στη λεζάντα: «Κάτι μικρό για να κινητοποιήσει την καρδιά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Με πολλή αγάπη, Duffy».

Το μικρό βίντεο με κινούμενα σχέδια που μοιράστηκε «ντύνει» ηχητικά η φωνή ενός άνδρα και αφηγείται ένα απόσπασμα από το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2017 η Μπιάνκα Σπαρασίνο (Bianca Sparacino) με τίτλο «The Strength In Our Scars».

«Θα συνειδητοποιήσετε ότι η ευτυχία δεν είχε ποτέ να κάνει με τη δουλειά ή το πτυχίο ή μια σχέση σας. Η ευτυχία δεν είχε ποτέ να κάνει με το να ακολουθήσετε τα βήματα όλων των προκατόχων σας. Δεν είχε ποτέ να κάνει με το να είστε σαν τους άλλους», ξεκινά η αφήγηση και συνεχίζει.

«Μια μέρα, θα δείτε. Ότι η ευτυχία έχει να κάνει με την ανακάλυψη, την ελπίδα, το να ακούτε την καρδιά σας και να την ακολουθείτε όπου κι αν επιλέγει να σας πάει. Η ευτυχία έχει να κάνει με το να είστε πιο καλοί με τον εαυτό σας. Με το να αγκαλιάσετε τον άνθρωπο που γίνεστε. Μια μέρα θα καταλάβετε ότι έχει να κάνει με το να μάθετε να ζείτε με τον εαυτό σας και ότι η ευτυχία σας δεν ήταν ποτέ στα χέρια των άλλων. Μια μέρα θα καταλάβετε ότι η αληθινή ευτυχία έρχεται από μέσα σας και ότι κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν μπορεί να την καθορίσει. Ανέκαθεν αφορούσε εσάς» καταλήγει.

Αμέσως μετά οι θαυμαστές της πλημμύρισαν την ενότητα σχολίων με μηνύματα αγάπης και υποστήριξης για εκείνη.

