Η Mel B των Spice Girl είπε ότι πίστευε ότι η καριέρα της θα τελείωνε, αφού κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της, στα οποία αποκάλυψε ότι ήταν θύμα ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Η Μέλανι Μπράουν γνωστή και ως Scary Spice, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον παραγωγό ταινιών του Χόλιγουντ, Στίβεν Μπελαφόντε τον Μάρτιο του 2017, μετά από κατηγορίες για κακοποίηση που έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Το 2018, η τραγουδίστρια από το δυτικό Γιορκσάιρ δημοσίευσε το βιβλίο «Brutally Honest», το οποίο περιγράφει λεπτομερώς στον γάμο της με τον Μπελαφόντε.

Συμμετέχοντας πρόσφατα στο podcast How To Fail, η Μπράουν είπε: «Σκέφτηκα ότι η κυκλοφορία αυτού του βιβλίου το 2018 θα τερμάτιζε την καριέρα μου γιατί για αρχή, κανείς δεν ήθελε να το δημοσιεύσει επειδή το θέμα (του καταναγκαστικού ελέγχου) ήταν μεγάλο… ταμπού».

«Σκεφτόμασταν ότι η συζήτηση γι' αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιαν άλλη. …και έλεγαν αν είναι για άλλους ανθρώπους, ναι να το κάνω» τόνισε.

«Αλλά αυτό το βιβλίο ήταν για μένα γιατί δεν καταλάβαινα τι είχε συμβεί σε αυτά τα 10 χρόνια. Ήξερα ότι δεν ήταν σωστό. Το ήξερα επειδή οι μελανιές ήταν εμφανείς και μετά, όταν έφυγα, κακοποιήθηκα οικονομικά»

«Και ο λόγος που ξανακυκλοφόρησα (το βιβλίο) με τρία νέα κεφάλαια, είναι επειδή μεταξύ 2018 και 2024 έχουν συμβεί πολλά» εξήγησε.

«Όλοι σκέφτονται όταν εγκαταλείπεις μια κακοποιητική σχέση, "μπράβο που βγήκες για αρχή γιατί δεν επιζούν όλοι"» συμπλήρωσε.

«Δεν καταλαβαίνεις ότι τότε πρέπει να ξεκινήσεις ένα νέο ταξίδι, που βελτιώνει τις σχέσεις με ανθρώπους που έχουν απομονωθεί από σένα» σημείωσε.

Η Μπράουν, η οποία διεξάγει εκστρατεία κατά της ενδοοικογενειακής βίας, τιμήθηκε με το μετάλλιο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 2022 για τις υπηρεσίες σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και ευάλωτες γυναίκες.

Σύμφωνα με στοιχεία, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αστυνομικές αρχές δέχονται μία κλήση για βοήθεια ανά 30 δευτερόλεπτα για ενδοικογενειακή βία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

