Μέσα στο γκαράζ του Pedro Pascal: Εξερευνώντας τη συλλογή αυτοκινήτων του…

Ο Pedro Pascal είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Πριν από λίγες μέρες, ο διάσημος καλλιτέχνης κέρδισε το βραβείο SAG για τον καλύτερο ανδρικό ρόλο σε δραματική σειρά για το «The Last of Us», αλλά όταν ανέβηκε στη σκηνή για να εκφωνήσει τον λόγο του, παραδέχτηκε ότι ήταν μεθυσμένος.

Σύντομα θα υποδυθεί τον ρόλο του Reed Richards, γνωστού και ως Mr. Fantastic, στην ταινία «The Fantastic Four».

Ωστόσο, αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν για αυτόν τον 48χρονο Χιλιανό ηθοποιό είναι ότι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση δεν είναι τα μόνα του πάθη: οι υποκριτικές του ικανότητες είναι εντυπωσιακές, αλλά το ίδιο και το γκαράζ του. Αν και αυτό δεν είναι κάτι που συνηθίζει να αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κάμερες έχουν καταγράψει κατά καιρούς μερικά από τα αγαπημένα του μοντέλα.

Ο Pascal έχει δύο Mercedes-Benz (G63 AMG και SL 550), μια Porsche (μια 356 του 1952) και μια Dodge (μια Challenger SRT). Η προτίμησή του για τις γερμανικές μάρκες είναι ξεκάθαρη.

Μια εικόνα που έγινε viral στο TikTok δείχνει τον ηθοποιό με τον Nicolas Cage σε μια Porsche 356 του 1952. Αν και ορισμένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο αυτό ανήκει όντως στον Χιλιανό ηθοποιό, το σίγουρο είναι ότι χρησιμοποιήθηκε στην Κροατία για τα γυρίσματα της ταινίας «The Unbearable Weight of Massive Talent» του Tom Gormican.

Μια σκηνή από την ταινία στην οποία οι δύο χαρακτήρες κάνουν αστείες γκριμάτσες, ενώ οδηγούν στο αυτοκίνητο υπό την επήρεια ναρκωτικών έγινε meme, οπότε μάλλον την έχετε δει. Όσον αφορά στο ίδιο το όχημα, το μοντέλο αυτό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 8 Ιουνίου 1948 και ήταν το πρώτο που κατασκεύασε ποτέ η γερμανική εταιρεία. Ως διασκεδαστικό γεγονός, το αυτοκίνητο ήταν εμπνευσμένο από προηγούμενα μοντέλα της Volkswagen, όπως γράφει η «El Pais».

Αν και δεν υπάρχουν φωτογραφίες που να το αποδεικνύουν, πολλά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι ο Pascal είναι ιδιοκτήτης ενός Dodge Challenger SRT, ενός αμερικανικού αυτοκινήτου με ισχυρό κινητήρα 807 ίππων. Μια αξιοσημείωτη σύμπτωση είναι ότι πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο Vin Diesel στο «Fast & Furious».

Mercedes-Benz SL550

Αυτό θα ήταν άλλο ένα κόσμημα στη συλλογή του: μια Mercedes-Benz SL 550. Αυτό το δίθυρο κουπέ διαθέτει κινητήρα V8 4,7 λίτρων, είναι ικανό να αποδώσει 449 ίππους και μπορεί να επιταχύνει από τα 0 στα 100 km/h σε μόλις 4 δευτερόλεπτα. Το όχημα, σε λευκό χρώμα, κοστίζει περίπου 130.000 δολάρια.

Mercedes-Benz AMG G63

Σύμφωνα με το VIP Fortunes, ένα άλλο γερμανικό αυτοκίνητο που κατέχει ο Pascal είναι μια Mercedes-Benz AMG G63. Θεωρείται ένα από τα πιο ικανά SUV της αγοράς και διαθέτει έναν 4λιτρο V8 κινητήρα με 585 ίππους. Η τιμή του ξεπερνά τα 215.000 δολάρια.

Ο Pedro Pascal και μια Ford Mustang

Ακόμα κι αν αυτό δεν φιγουράρει στη λίστα με τους πιθανούς τετράτροχους θησαυρούς του, η αλήθεια είναι ότι ο Pedro Pascal απολαμβάνει να οδηγεί οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο «Esquire» το 2019, ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει μια Ford Mustang του 1969, η οποία, παρεμπιπτόντως, είναι το ίδιο μοντέλο που οδηγούσε ο Steve McQueen στην περίφημη ταινία «Bullitt».

pedro pascal AND a 69’ ford mustang ?? this is DANGEROUS for my health 😳🤚🏻 i love that car so much .. and pedro 🥰 pic.twitter.com/rBLVLSO1kB — maria ⛄️🇵🇸 (@cevanspascal) March 23, 2020

