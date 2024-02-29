Η Cate Blanchett κατηγορήθηκε ότι καταστρέφει τις διακοπές των γειτόνων της με τις θορυβώδεις εργασίες ανακαίνισης στο οικολογικό σπίτι της στην Κορνουάλη, αξίας 5 εκατ. λιρών.

Η 54χρονη Αυστραλή ηθοποιός και ο σύζυγός της, Andrew Upton, αγόρασαν και κατεδάφισαν ένα πρώην εξοχικό σπίτι στο Mawgan Porth το 2020, για να δημιουργήσουν το οικολογικό σπίτι τους, με πέντε υπνοδωμάτια.

Η ηθοποιός αγόρασε, επίσης, ένα ακόμη οικόπεδο με σχέδια να το μετατρέψει σε δρόμο και χώρο στάθμευσης για την εξοχική κατοικία της. Και τα σχέδια αυτά προκάλεσαν μια νέα διαμάχη με μια ιδιοκτήτρια εξοχικής κατοικίας στην Κορνουάλη, η οποία την κατηγόρησε ότι με τις ανακαινίσεις αδιαφορεί πλήρως για τους γείτονές της.

Η Karen Burgess, η οποία είναι ιδιοκτήτρια ενός γειτονικού εξοχικού σπιτιού, ισχυρίστηκε ότι ο θόρυβος από τις εργασίες κατέστρεψαν τις διακοπές των επισκεπτών της.

Cate Blanchett sparks fresh row as she is accused of 'destroying holidays' with the 'noisy' renovations on her sprawling £5million Cornwall home https://t.co/Eae7hn1lvV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 29, 2024

Σύμφωνα με επίσημη καταγγελία της, η ίδια ισχυρίστηκε ότι έχασε 60 χιλιάδες λίρες σε έσοδα από ενοίκια λόγω της κατασκευής, ανέφερε στο Cornwall Live.

«Ανησυχώ βαθύτατα για το γεγονός ότι έχει ήδη υπάρξει πλήρης αδιαφορία για τον θόρυβο που έχει καταστρέψει τις οικογενειακές διακοπές όλων των επισκεπτών μου καθ' όλη τη διάρκεια του 2023».

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της Watershedd - της αρχιτεκτονικής εταιρείας που βρίσκεται πίσω από την κατασκευή της Cate - αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της και δήλωσε ότι ο θόρυβος προέρχεται από άλλα κοντινά έργα.

Πηγή: skai.gr

