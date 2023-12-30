Ο Matthew McConaughey γιορτάζει τα γενέθλια του μικρότερου γιου του. Σε μια νέα ανάρτηση στο Instagram, ο ηθοποιός δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία τους. Ο γιος του, όπως έγραψε ο ηθοποιός στην ανάρτησή του, γιορτάζει τα 11α γενέθλιά του.

Η φωτογραφία δείχνει τον McConaughey και τον Livingston στον καναπέ, με το αγόρι να γελάει και τον McConaughey να τον κοιτάζει φορώντας τα γυαλιά του. «Μας αρέσει να σε βλέπουμε να μεγαλώνεις», έγραψε ο McConaughey στη λεζάντα της ανάρτησης. «Ευχαριστούμε που μας χαρίζετε τόσα χαμόγελα. Με αγάπη, ο μπαμπάς». Η Camila Alves McConaughey «ανέβασε», επίσης, χαριτωμένες φωτογραφίες των παιδιών της.

Ο Levi McConaughey είναι μεγάλο «πειραχτήρι» και του αρέσει να «τρολάρει» τον πατέρα του. Έτσι πριν από λίγο καιρό μπήκε στο Instagram και έγραψε για τη σύλληψη του μπαμπά του το 1999, όταν η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι του για καταγγελία θορύβου και τον βρήκε να χορεύει με μερικά τύμπανα μπόνγκο.

Ο McConaughey έγραψε για τη σύλληψή του στο βιβλίο του, «Greenlights», αποκαλύπτοντας ότι κάπνιζε μαριχουάνα στο σπίτι του όταν η αστυνομία τον «επισκέφθηκε», με αποτέλεσμα να προχωρήσει στη σύλληψή του. «Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι ενώ εγώ χτυπιόμουν στην ευδαιμονία μου, δύο αστυνομικοί του Όστιν θεώρησαν επίσης ότι ήρθε η ώρα να εισβάλουν απροειδοποίητα στο σπίτι μου, να με ρίξουν στο έδαφος και να μου περάσουν χειροπέδες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.