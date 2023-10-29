«Θα μας λείψεις Μάθιου Πέρι», έγραψε ο Τριντό για τον θάνατο του ηθοποιού - Ήταν συμμαθητές στο δημοτικό

Ο Τζαστίν Τριντό εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι μέσω ανάρτησής του στα social media. Ο πρωθυπουργός του Καναδά και ο αγαπημένος ηθοποιός ήταν συμμαθητές στο δημοτικό, όπως είχε αποκαλύψει ο Μάθιου Πέρι σε συνέντευξή του.

«Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι είναι σοκαριστικός και θλιβερός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα παιχνίδια που παίζαμε στην αυλή του σχολείου και ξέρω ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ τη χαρά που τους έφερε. Ευχαριστώ για όλα τα γέλια, Μάθιου. Αγαπήθηκες και θα μας λείψεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζάστιν Τριντό.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023

«Από ζήλια δείραμε τον Τριντό»

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι όταν πήγαιναν δημοτικό ο ίδιος μαζί με έναν συμμαθητή του είχαν δείρει τον Τριντό. «Τον δείραμε μαζί. Νομίζω ότι ήταν καλός σε ένα σπορ που εμείς δεν ήμασταν, οπότε επρόκειτο για αγνή ζήλια. Έτσι τον δείραμε», είχε πει ο Πέρι. Μάλιστα είχε προσθέσει ότι δεν αισθανόταν καλά γι' αυτό το συμβάν. «Δεν υπερηφανεύομαι. Ήταν τραγικό. Ήμουν ένα ανόητο παιδί. Δεν ήθελα να τον πειράξω» είχε δηλώσει.

Με τον Τριντό να απαντάει με χιούμορ: «Το έχω σκεφτεί λίγο, και ξέρεις τι, ποιος δεν ήθελε να χτυπήσει τον Τσάντλερ; Τι θα έλεγες για μια ρεβάνς Μάθιου Πέρι;».

