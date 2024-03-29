Την οργή των θαυμαστών της Amy Winehouse προκάλεσε ένα απόσπασμα της πολυαναμενόμενης βιογραφικής ταινίας για την ζωή της πρόωρα χαμένης τραγουδίστριας – φαινόμενο, που δόθηκε στην δημοσιότητα ενόψει της κυκλοφορίας της ταινίας τον Απρίλιο.

Στο απόσπασμα του φιλμ «Back to Black», η πρωταγωνίστρια Marisa Abela (άγνωστη στο ευρύ κοινό μέχρι τώρα) υποδύεται την Έιμι Γουάινχαουζ στην αρχή της καριέρας της, ενώ τραγουδάει στο κλαμπ του Λονδίνου Ronnie Scott Jazz Bar.

From Camden to global superstar. See this exclusive clip from Back to Black starring Marisa Abela as Amy Winehouse. In cinemas April 12th.



Book tickets now: https://t.co/2OcjYy3ZtM pic.twitter.com/HlSMAxNWPI — StudiocanalUK (@StudiocanalUK) March 27, 2024

Οι φανς της αδικοχαμένης Winehouse εξαγριώθηκαν με το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας το από «άθλιο» έως και «προσβλητικό», σύμφωνα με την Daily Mail.

Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν στα social media ακόμα και ότι πρέπει να γίνουν μηνύσεις εναντίον των δημιουργών της ταινίας».

'I genuinely believe anyone involved in making this film should be arrested': Clip of Marisa Abela's singing in new Amy Winehouse movie Back To Black gets BRUTAL reviews online https://t.co/HMSxq5iRZ1 pic.twitter.com/X9Hmp7DwPb — Daily Mail Online (@MailOnline) March 29, 2024

Ωστόσο, άλλοι χρήστες υπερασπίστηκαν την Αbella, λέγοντάς ότι οποιοσδήποτε καλλιτέχνης και αν προσπαθήσει να αντιγράψει έναν άλλον, ειδικά κάποιον με φωνητικά ταλέντα τόσο μοναδικά όσο η Winehouse, ποτέ «δεν θα είναι ίδιος».

Πηγή: skai.gr

