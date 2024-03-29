Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άγριο κράξιμο στην πρωταγωνίστρια της ταινίας Back To Black - «Ετσι τραγουδούσε η Amy Winehouse; Ντροπή» 

Οι φανς της αδικοχαμένης Winehouse εξαγριώθηκαν με την Marisa Abela - «Αθλιο» και «προσβλητικό» το αποτέλεσμα

amy marisa

Την οργή των θαυμαστών της Amy Winehouse προκάλεσε ένα απόσπασμα της πολυαναμενόμενης βιογραφικής ταινίας για την ζωή της πρόωρα χαμένης τραγουδίστριας – φαινόμενο, που δόθηκε στην δημοσιότητα ενόψει της κυκλοφορίας της ταινίας τον Απρίλιο. 

Στο απόσπασμα του φιλμ «Back to Black», η πρωταγωνίστρια Marisa Abela (άγνωστη στο ευρύ κοινό μέχρι τώρα) υποδύεται την  Έιμι Γουάινχαουζ στην αρχή της καριέρας της, ενώ τραγουδάει στο κλαμπ του Λονδίνου Ronnie Scott Jazz Bar. 

Οι φανς της αδικοχαμένης Winehouse εξαγριώθηκαν με το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας το από «άθλιο» έως και «προσβλητικό», σύμφωνα με την Daily Mail. 

Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν στα social media  ακόμα και ότι πρέπει να γίνουν μηνύσεις εναντίον των δημιουργών της ταινίας».

Ωστόσο, άλλοι χρήστες  υπερασπίστηκαν την Αbella,  λέγοντάς ότι  οποιοσδήποτε καλλιτέχνης και αν προσπαθήσει  να αντιγράψει έναν άλλον, ειδικά κάποιον  με φωνητικά ταλέντα τόσο μοναδικά όσο η Winehouse, ποτέ «δεν θα είναι ίδιος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark