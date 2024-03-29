Η πρώην έπαυλη του διάσημου μουσικού και παραγωγού DJ Khaled στο Μαϊάμι πωλείται στην τιμή των 16,39 εκατομμυρίων δολαρίων, από την ONE Sotheby's International Realty.

Η πολυτελής κατοικία βρίσκεται στη 3914 Island Estates και οι φωτογραφίες της αγγελίας είναι εντυπωσιακές.

Η έπαυλη διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, επτά μπάνια, αίθουσα home cimena , μια πισίνα, ένα άλσος μπαμπού και αποβάθρα για σκάφος.

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά είναι τρεις πολυέλαιοι χρυσού 14 καρατίων με κρύσταλλα Swarovski.

Στα extras: η εμβληματική ντουλάπα με τα αθλητικά παπούτσια του παραγωγού. Με χώρο αποθήκευσης για περισσότερα από 500 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια, η ντουλάπα 92 τ.μ. έχει δάπεδο από μασίφ ξύλο, ράφια από κάτω μέχρι την οροφή και το λογότυπο του DJ Khaled "We The Best". Τ

Το 2022, η ντουλάπα διατέθηκε για δύο διανυκτερεύσεις μέσω της Airbnb.

Πηγή: skai.gr

