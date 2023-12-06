Amy Winehouse: H βιογραφική ταινία «Back to Black» κυκλοφορεί τον Απρίλιο του 2024

Την πρεμιέρα της ταινίας «Back to Black» που καταγράφει τη ζωή της δημοφιλούς τραγουδίστριας,Έιμι Γουάινχαουζ, ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής Studiocanal. Παράλληλα, μοιράστηκε ένα ακόμη στιγμιότυπο της Μαρίσα Αμπέλα που υποδύεται την εμβληματική καλλιτέχνιδα.

Η βιογραφική ταινία θα κάνει το ντεμπούτο της στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Απρίλιο του 2024 με τις βρετανικές και τις πολωνικές να την υποδέχονται στις 12 Απριλίου. Στη Γερμανία, Ολλανδία και Αυστραλία θα φτάσει στις 18 Απριλίου, ενώ στη Γαλλία και τη Νέα Ζηλανδία στις 24 και 25 Απριλίου.

'Back To Black': Latest Image From Upcoming Amy Winehouse Movie Unveiled As Studiocanal Announces Release Dates https://t.co/xMsuAdFduP — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 5, 2023

Στις ΗΠΑ θα κάνει πρεμιέρα το πρώτο τρίμηνο του 2024 από την Focus Features, ωστόσο η ημερομηνία προβολής της προς το παρόν παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με το Deadline, τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον, σε σενάριο του Βρετανού συγγραφέα Ματ Γκρίνχαλγκ.

Το καστ συμπληρώνουν οι Τζακ Ο'Κόνελ, Έντι Μάρσαν και Λέσλι Μάνβιλ.

Η ταλαντούχα Έιμι Γουάινχαουζ έφυγε από την ζωή στις 23 Ιουλίου του 2011. Το αγαπημένο της τραγούδι «So Far Away», της Κάρολ Κινγκ, τη συνόδεψε στην τελευταία της κατοικία, με τους φίλους και τους συγγενείς της να της το τραγουδούν. Ήταν μόλις 27 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

