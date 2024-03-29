O βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) και η σύζυγός του και παραγωγός ταινιών Έμα Τόμας (Emma Thomas) θα λάβουν από τη βρετανική κυβέρνηση τους τίτλους του ιππότη και της δούκισσας αντίστοιχα για τις υπηρεσίες και την προσφορά τους στον κινηματογράφο, αναφέρει το ΑP.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα ο Νόλαν ήταν ο μεγάλος νικητής των φετινών Όσκαρ αποσπώντας επτά βραβεία ανάμεσα σε 13 υποψηφιότητες για τη βιογραφική ταινία «Oppenheimer» με τον Κίλιαν Μέρφι να υποδύεται τον «πατέρα της ατομικής βόμβας» Τζούλιους Ρόμπερτ Οπενχάιμερ.

Γεννημένος στο Λονδίνο από Βρετανό πατέρα και Αμερικανίδα μητέρα, ο διάσημος σκηνοθέτης γνώρισε την σύζυγό του την πρώτη μέρα που ήταν φοιτητές στο University College του Λονδίνου, το 1989. Παντρεύτηκαν το 1997 και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Μαζί ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής Syncopy, η οποία βρίσκεται πίσω από πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες του Νόλαν.

Στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν ένιωθε ποτέ μόνος κάνοντας ταινίες γιατί η γυναίκα του «πάντα έβλεπε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο που έβλεπα εγώ όσον αφορά τη σημασία του μέσου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.