Παπαράτσι κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες δύο σταρ την ώρα που έβγαιναν από διάσημη κλινική πλαστικού χειρουργού στο Κονέκτικατ.

Ο φακός «τσάκωσε» την Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) και τη Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock) να βγαίνουν μαζί από την κλινική The Retreat At Split Rock, που ειδικεύεται σε λίφτινγκ προσώπου, ανόρθωση βλεφάρων (βλεφαροπλαστική) και πλαστική μύτης (ρινοπλαστική).

Σύμφωνα με την Daily Mail μαζί τους ήταν και η σύζυγος του ηθοποιού Τζέισον Μπέιτμαν, Αμάντα Άνκα.

Jennifer Aniston, 55, and Sandra Bullock, 59, are seen leaving a plastic surgery office in Connecticut that is known for facelifts and rhinoplasty https://t.co/jjmBNeJ28u pic.twitter.com/S4oOIzi724 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 28, 2024

Οι δύο σταρ ήταν ντυμένες απλά, με μαύρα ρούχα (μήπως κατάφερναν να περάσουν απαρατήρητες😉) και έμοιαζαν στο πρόσωπο… ανανεωμένες.

Πηγή: skai.gr

