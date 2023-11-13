Για πρώτη φορά τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια έκαναν νωρίτερα την εμφάνισή τους στο chart top 40 του Ηνωμένου Βασιλείουμ, τα οποία σύμφωνα με τον Guardian, θα παραμείνουν μέχρι και τις αρχές του 2024.

Οι διαχρονικές επιτυχίες, «Last Christmas» των Wham και «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ, βρίσκονται ήδη στο Νο 37 και Νο 40 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Official Charts Company, το γεγονός αυτό αποτελεί ρεκόρ καταρρίπτοντας το περσινό, όταν το διάσημο τραγούδι της Κάρεϊ που κυκλοφόρησε το 1994 εισήχθη για πρώτη φορά την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου στα charts.

Το «Last Christmas», που κυκλοφόρησε στις 3 Δεκεμβρίου του 1984 και σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση, γράφτηκε στο παιδικό δωμάτιο του Τζορτζ Μάικλ, ενώ το βίντεο κλιπ των 60.000 αγγλικών λιρών γυρίστηκε στο Saas-Fee της Ελβετίας. Εμφανίζεται κάθε χρόνο από το 2008, ενώ έφτασε στην κορυφή τον Ιανουάριο του 2021 μετά από 36 χρόνια.

Το καλοκαίρι του 1994 η διάσημη τραγουδίστρια και ο Ουόλτερ Αφανασίεφ έγραψαν ένα από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ για το πρώτο εορταστικό άλμπουμ της σταρ με τίτλο «Merry Christmas».

Το «All I Want for Christmas Is You» μιλά για την μοναδική ευχή μιας κοπέλας να περάσει τα Χριστούγεννα με τον αγαπημένο της. Ανέβηκε στην κορυφή για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020, περίπου 26 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

