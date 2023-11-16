Ο Will Smith και η Jada Pinkett Smith διαψεύδουν για άλλη μια φορά τους ισχυρισμούς περί απιστίας στη σχέση τους. Σε συνέντευξή της, η Jada Pinkett δήλωσε ότι εκείνη και ο σύζυγός της θα κινηθούν νομικά εναντίον των ισχυρισμών ενός… υποτιθέμενου συνεργάτη.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ισχυρίστηκε ότι ο 55χρονος Will Smith είχε σεξουαλική σχέση με τον συνάδελφό του, Duane Martin. «Επιτρέψτε μου να πω αυτό», ξεκίνησε η Pinkett Smith στην τοποθέτησή της. «Είναι γελοίο, σωστά; Και είναι ανοησία».

Will Smith and Jada Pinkett Smith Deny Claims He Slept With Duane Martin: 'It's Ridiculous and It's Nonsense' https://t.co/kAUySnZlcM — People (@people) November 16, 2023

Ένα άτομο με το όνομα Bilal ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του ότι πριν από κάποια χρόνια μπήκε στο καμαρίνι και είδε τον Smith και τον Martin να κάνουν σεξ.

«Και αυτό είναι ένα άτομο που προσπάθησε να τον εκβιάσει. Ήθελε να πάρει χρήματα και αυτό δεν του βγήκε…», δήλωσε η Pinkett Smith για τον Bilal.

Και πρόσθεσε: «Θα κινηθούμε νομικά. Γιατί είναι άλλο πράγμα να έχεις τη γνώμη σου για κάποιον και άλλο να φτιάχνεις απλά πρόστυχες, κακόβουλες ιστορίες. Οπότε, η απάντηση θα δοθεί στα δικαστήρια», εξήγησε.

Η Pinkett Smith υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί δεν είναι αληθινοί. Σύμφωνα με την ίδια, ο Bilal είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ηθοποιό σε ένα βιβλίο και ένιωσε ότι δεν πληρώθηκε σωστά για τις προσπάθειές του.

Will Smith's best friend and former assistant, Brother Bilaal, says he walked in on Duane Martin having sexual relations with Will Smith.



(🎥@unwinewithtasha ) pic.twitter.com/SBQeiAnwvp — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) November 14, 2023

«Ο Will Smith ήταν πρόθυμος να του δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό και δεν το δέχτηκε. Έτσι, όλη αυτή η κατάσταση βασίζεται σε αυτό», τόνισε. Μια πηγή κοντά στην οικογένεια του ηθοποιού δήλωσε στο «People»: «Αντιμετωπίζουν -και αγνοούν- υπονοούμενα και ομοφοβικές φήμες εδώ και χρόνια. Ο Γουίλ και η Τζάντα είναι ενωμένοι ότι πρόκειται απλώς για άλλο ένα άτομο που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη φήμη τους για να προωθηθεί. Θα του κάνουν μήνυση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.