Beyonce: Το «Cowboy Carter» εκτοξεύτηκε στην κορυφή των αμερικανικών πωλήσεων

Μπορεί η Beyonce να διακήρυξε ότι το τελευταίο της project «δεν είναι country άλμπουμ», αλλά κάποιος ξέχασε να το πει αυτό στα charts.

Η σούπερ σταρ έγραψε ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που έρχεται στο Νο. 1 με country άλμπουμ, το «Act II: Cowboy Carter», σύμφωνα με το Billboard.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Billboard, πρόκειται για το όγδοο άλμπουμ στην καριέρα της Beyonce που κατακτά την πρώτη θέση στις πωλήσεις.

Beyoncé makes history with ‘Cowboy Carter’ hitting No. 1 | CNN https://t.co/iwWJReOPL8 — CINéTICA (@CineticaTec) April 9, 2024

Το επίτευγμα αυτό έρχεται σε μια εποχή όπου έχει γίνει συζήτηση για το γεγονός ότι η ίδια η Beyonce δεν είναι καλλιτέχνιδα της country μουσικής. Αν και το νέο της άλμπουμ αψηφά τα είδη, καθώς συνδυάζει ποπ, κάντρι, R&B και άλλους ήχους, η «Bey» έχει σίγουρα τις αποδείξεις για να διεκδικήσει τη country μουσική.

Μεγάλωσε στο Χιούστον του Τέξας, το οποίο έχει εδώ και καιρό μια ακμάζουσα σκηνή country μουσικής. Η Beyonce έχει επίσης οικογενειακές ρίζες στον αμερικανικό Νότο. Όπως τραγουδάει στην επιτυχία της «Formation», το «Daddy, Alabama/Mama, Louisiana», ο πατέρας της, Mathew Knowles, γεννήθηκε στο Gadsden της Αλαμπάμα, ενώ η μητέρα της, Tina Knowles, κατάγεται από το Galveston του Τέξας. Η ευρύτερη οικογένειά της είναι από τη Λουιζιάνα.

Έχοντας πουλήσει πάνω από 407.000 αντίτυπα (μέχρι την 4η Απριλίου), το «Cowboy Carter» καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις για το 2024 και την καλύτερη επίδοση από την κυκλοφορία του «1989 (Taylor's Version)», μιας άλλης σημαντικής τραγουδίστριας, της Τέιλορ Σουίφτ, με 1,6 εκατ. άλμπουμ να έχουν πουληθεί στην κατάταξη της 11ης Νοεμβρίου του 2023.

