Alec Baldwin: Δεν είχε κανένα έλεγχο των συναισθημάτων του, λένε οι εισαγγελείς

Οι εισαγγελείς της πολιτείας του Νέου Μεξικού σκοπεύουν να υποστηρίξουν ότι ο Άλεκ Μπάλντουιν δεν ήταν σε θέση να ελέγξει τα συναισθήματά του στα γυρίσματα της ταινίας «Rust». Αυτό είχα σαν αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η κινηματογραφίστρια Χαλίνα Χάτσινς (Halyna Hutchins), όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο που κρατούσε ο ηθοποιός. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, όπως γράφει η εφημερίδα «Guardian», ο ηθοποιός είπε «ξεδιάντροπα ψέματα» και «άλλαξε την ιστορία του σχετικά με τον φονικό πυροβολισμό».

Ο 66χρονος ηθοποιός πρόκειται να δικαστεί τον Ιούλιο με την κατηγορία της ακούσιας ανθρωποκτονίας για τη συμμετοχή του στον θάνατο της Χάτσινς, στη Σάντα Φε. Ο Μπάλντουιν έχει αρνηθεί ότι διέπραξε αδίκημα. Όμως, σε υπόμνημα 32 σελίδων που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024, ο εισαγγελέας Kari Morrissey ισχυρίστηκε ότι ο ηθοποιός φώναζε και έβριζε στο πλατό και ότι η ανεξέλεγκτη συμπεριφορά του είχε επηρεάσει την ασφάλεια.

Alec Baldwin had ‘no control’ over his emotions on Rust set, prosecutors say https://t.co/J7K7DvSGD5 — Guardian news (@guardiannews) April 8, 2024

«Το να παρακολουθείς τη συμπεριφορά του κ. Μπάλντουιν στο πλατό του ‘’Rust’’ είναι σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν έχει κανέναν απολύτως έλεγχο των συναισθημάτων του και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το πώς η συμπεριφορά του επηρεάζει τους γύρω του», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

«Μάρτυρες έχουν καταθέσει ότι αυτή ακριβώς η συμπεριφορά του συνέβαλε σε συμβιβασμούς στην ασφάλεια στο πλατό». Και πρόσθεσε: «Κάθε φορά που μιλούσε ο κ. Μπάλντουιν, μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων έβγαινε από το στόμα του και οι μεταγενέστερες δηλώσεις του έρχονταν σε αντίθεση με τις προηγούμενες δηλώσεις του».

Τον Μάρτιο, οι ένορκοι έκριναν ένοχη τη Χάνα Γκουτιέρες Ριντ, υπεύθυνη για τα όπλα στην ταινία «Rust» σε ξεχωριστή δίκη. Κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η πρόοδος στην υπόθεση εναντίον του Μπάλντουιν, ο οποίος ήταν τόσο πρωταγωνιστής όσο και παραγωγός της ταινίας, ήταν επίπονη. Ο αρχικός εισαγγελέας παραιτήθηκε και η κατηγορία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας απορρίφθηκε εν αναμονή περαιτέρω έρευνας, πριν επαναφερθεί πέρυσι. Τον Μάρτιο, η ομάδα υπεράσπισης του ηθοποιού ζήτησε να ακυρωθεί το κατηγορητήριο, επικαλούμενη «κατάχρηση του συστήματος».

Οι δικηγόροι του Μπάλντουιν υποστηρίζουν ότι οι εισαγγελείς «έσυραν δημόσια τον ηθοποιό μέσα στον βόθρο που δημιούργησαν οι ατασθαλίες τους».

