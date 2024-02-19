«A Big Bold Beautiful Journey»: Η νέα ταινία με τους Margot Robbie και Colin Farrell

Η Sony Pictures απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey», με πρωταγωνιστές τους Μάργκο Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ με την πρώτη μεγάλη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Αγοράς Κινηματογράφου στο Βερολίνο.

Είναι η τρίτη ταινία μεγάλου μήκους για τον Καναδό σκηνοθέτη Kogonada, σε σενάριο του Σεθ Ράις, το οποίο περιγράφεται «ως μια ευφάνταστη ιστορία δύο αγνώστων, που τους συνδέει ένα απίστευτο ταξίδι». Για τη Ρόμπι είναι η πρώτη ταινία που θα πρωταγωνιστήσει μετά τον εισπρακτικό θρίαμβο της «Barbie» η οποία ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων παγκοσμίως έχοντας αναλάβει και την παραγωγή.

Margot Robbie, Colin Farrell Fantasy Romance 'A Big Bold Beautiful Journey' Sells to Sony Pictures https://t.co/M159veocZH — Variety (@Variety) February 17, 2024

«Κάποιες φορές σε αυτή τη δουλειά διαβάζεις ένα σενάριο τόσο ιδιαίτερο και πρωτότυπο, που φτάνεις μέχρι την τελευταία σελίδα, ενθουσιασμένος και ανεβασμένος», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Sony Pictures Motion Picture Group Τομ Ρόθμαν(Tom Rothman). «Το "A Big Bold Beautiful Journey", του Σεθ Ράις, είναι ένα τέτοιο σενάριο και μαζί με τον εξαιρετικό σκηνοθέτη Kogonada, το τέλειο καστ με τον Κόλιν και την Μάργκο καθώς και τους κορυφαίους παραγωγούς Μπράντλεϊ Τόμας, Νταν Φρίντκιν και Ράιαν Φρίντκιν είναι ένα έργο από τον ουρανό».

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα την άνοιξη στην Καλιφόρνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

