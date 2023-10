Madonna: Παραβίασε το ωράριο στη συναυλία της και παραλίγο να «φάει» πρόστιμο 300.000 λιρών!

Η Μαντόνα γλίτωσε την τελευταία στιγμή να πληρώσει πρόστιμο 300.000 λιρών, καθώς παραβίασε έναν βασικό κανόνα κατά τη διάρκεια της συναυλίας της «Celebration Tour» στην O2 Arena, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023.

Η 65χρονη τραγουδίστρια επρόκειτο να τελειώσει το σόου της στις 10.30 μ.μ., αλλά η ίδια δεν τήρησε τη συγκεκριμένη συμφωνία, με αποτέλεσμα η συναυλία της να τελειώσει απότομα, σχεδόν, μία ώρα μετά και αφήνοντας εκτός τέσσερα τραγούδια από τη setlist της.

Πιστεύεται ότι η συναυλία διακόπηκε, επειδή δεν τηρήθηκε το ωράριο λειτουργίας του χώρου, όπως γράφει η «Daily Mail», που ορίζει ότι οι εκδηλώσεις στην αρένα τελειώνουν - το αργότερο - στις 23:00 Δευτέρα-Σάββατο και στις 22:30 την Κυριακή.

THIS WAS SO CUNT! SHES 11 😱



Madonna’s daughter vogues & y’all WERE NOT screaming enough for me.



This is a full circle moment for one of the pioneers of bringing ballroom culture to mainstream.



And DISRESPECTFULLY you need to scream for this kid till your lungs give out. 💅🏾💅🏾 pic.twitter.com/8Zdgo66FkW