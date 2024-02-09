Ένα είναι σίγουρο… Με τη Μαντόνα δεν βαριέσαι ποτέ. Αυτή τη φορά, η «βασίλισσα της ποπ» μοιράστηκε άλλη μια σέξι ανάρτησή της στο Instagram.

Η 65χρονη τραγουδίστρια του «Like A Prayer» δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της σε stories στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες φοράει ένα σέξι κομπινεζόν.

Στην πρώτη ρωτάει ρητορικά «τι συμβαίνει Κλίβελαντ;», ενώ στη δεύτερη, η ίδια είναι στα τέσσερα γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Είναι η σπέσιαλ ημέρα μου στο Rock n' Roll Hall of Fame στο Κλίβελαντ σήμερα».

Η διάσημη καλλιτέχνιδα γεμίζει αυτή τη στιγμή στάδια σε όλο τον κόσμο με την περιοδεία της. Η περιοδεία είναι μια αναδρομή στην 40χρονη καριέρα της και στις εναλλαγές των μουσικών στυλ και τις πολυάριθμες αλλαγές στην εικόνα της.

Πηγή: skai.gr

