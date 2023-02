Madonna: Μετά το «κράξιμο» αποκάλυψε ότι έκανε πλαστικές επεμβάσεις – Θαυμάστε με…

Η Μαντόνα παραδέχτηκε ότι έκανε πλαστικές επεμβάσεις με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο εβδομάδες μετά την «αγνώριστη» εμφάνισή της στην τελετή των βραβείων Grammy.

«Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένη είμαι τώρα, που το πρήξιμο από το χειρουργείο έχει υποχωρήσει», έγραψε χαριτολογώντας η διάσημη τραγουδίστρια. Βέβαια, η Μαντόνα δεν αποκάλυψε ακριβώς τι είδους επέμβαση έκανε ή πότε μπήκε στο χειρουργείο, αφήνοντας τους followers της να «μαντέψουν» τι έχει κάνει στο πρόσωπό της.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az