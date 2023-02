Βραβεία BAFTA 2023: Η Kate Middleton φόρεσε το ίδιο φόρεμα που είχε βάλει πριν 4 χρόνια- Δείτε εικόνες

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, έλαμψαν στο κόκκινο χαλί που στήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19/2 στο Royal Albert Hall του Λονδίνου για την ετήσια τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων BAFTA και η Kate Middleton απέδειξε για πολλοστή φορά πως είναι υπέρμαχος της... ανακύκλωσης των outfits και πως ακόμα και μια πριγκίπισσα μπορεί να φορά ξανά και ξανά το ίδιο ρούχο ανανεώνοντας κάθε φορά το look με μικρές στιλιστικές πινελιές!

Συγκεκριμένα η Kate εμφανίστηκε φορώντας την ίδια λευκή τουαλέτα με τον έναν ώμο, του Οίκου Alexander McQueen που είχε φορέσει στην ίδια ακριβώς εκδήλωση το 2019.

Μόνο που οι στυλίστες της φρόντισαν με απλές αλλαγές να κάνουν το όλο look να φαντάζει διαφορετικό.

Η Kate αυτή τη φορά συνδύασε το λευκό φόρεμα με μαύρα ψηλά γάντια, μαύρο clutch τσαντάκι και χρυσές σατέν γόβες, ενώ έκανε μια μετατροπή στο δέσιμο του φορέματος στον έναν ώμο, βγάζοντας τα διακοσμητικά λουλούδια που είχε αρχικά π φόρεμα και προσθέτοντας ένα μακρύ κομμάτι ύφασμα στην ίδια απόχρωση με το αέρινο φόρεμά της.

Παράλληλα αυτή τη φορά επέλεξε να έχει τα μαλλιά της λυτά και όχι πιασμένα σε κότσο και να φορέσει πολύ πιο ογκώδη και εντυπωσιακά σκουλαρίκια.

The Prince and Princess of Wales arrived at the Baftas last night. Kate donned a Grecian-style gown by Alexander McQueen, which she first wore to the Baftas in 2019. The couple walked the Bafta red carpet for the first time in three years.#PrinceandPrincessofWales #Baftas pic.twitter.com/sJ99WrOWiV