Ο Παρθένος κυβερνάται από το στοιχείο της γης και της επικοινωνίας και τον προσανατολισμένο στη λογική πλανήτη Ερμή, που αντανακλούν πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά του Παρθένου. Ο Παρθένος είναι πρακτικός και ικανός στην κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων.

Ωστόσο, η τάση του για τελειομανία μπορεί να είναι και μια αδυναμία.

Οι Παρθένοι είναι τελειομανείς και είναι καλά οργανωμένοι από τη φύση τους, αλλά μπορεί να είναι κριτικοί υπερ-στοχαστές που περιμένουν την τελειότητα από όλους. Ο Παρθένος είναι ένα ζώδιο προσανατολισμένο στo να βοηθάει τους άλλους και μπορεί να προσφέρει συμβουλές ή ένα χέρι για να δείξει την αγάπη του.

Συμβατότητα Παρθένου στις σχέσεις

Ο Παρθένος συνήθως θα είναι πιο συμβατός με έναν σύντροφο που μοιράζεται τις ίδιες αξίες ή μπορεί να εκτιμήσει και να κατανοήσει τη γειωμένη, αναλυτική και παρατηρητική φύση του Παρθένου ζωδίου – και υπάρχουν μερικά ζώδια που φυσικά θα αρέσουν σε έναν Παρθένο. Συνήθως, τα άλλα γήινα ζώδια, ο Ταύρος και ο Αιγόκερως, είναι συμβατά με τον Παρθένο, καθώς από τη φύση τους θα καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και θα εκτιμούν τα ίδια πράγματα, όπως η πρακτικότητα και η εργασία.

Ο Παρθένος είναι επίσης συμβατός με τα ζώδια του νερού Καρκίνο και Σκορπιό, καθώς η γη και το νερό θεωρούνται συμπληρωματικά αστρολογικά στοιχεία. Αν και ο Παρθένος μπορεί να διαφέρει από τα ζώδια του νερού ως προς τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουν τα συναισθήματα και την ενέργειά τους, μπορούν να εκτιμήσουν τις παρατηρητικές και στοχαστικές ιδιότητες της Παρθένου και το αντίστροφο. Οι Ιχθείς είναι ένα άλλο συμβατό ταίρι για τον Παρθένο, και παρόλο που είναι αντίθετα ζώδια, μπορούν να εξισορροπήσουν ο ένας τον άλλον.

Συμβατότητα Παρθένου και Κριού

Ο Κριός είναι πέντε ζώδια μακριά από τον Παρθένο. Ο Κριός είναι ενστικτώδης και φλογερός. Ο Παρθένος είναι μεθοδικός, προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια και έχει περισσότερη υπομονή. Αυτό που έχουν κοινό είναι η φιλοδοξία τους, αν και συνήθως θα κινηθούν προς έναν στόχο με διαφορετικούς τρόπους.

Ο Παρθένος είναι σχολαστικός και μηδενίζει τις λεπτομέρειες, ενώ ο Κριός δεν χάνει χρόνο και ορμάει μετωπικά και του αρέσει να αναλαμβάνει τα ηνία. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις

τους στις καταστάσεις και στη ζωή γενικότερα μπορεί να κάνουν αυτή τη σχέση πρόκληση και για τα δύο ζώδια. Ωστόσο, αν οι δυο τους μάθουν να εκτιμούν αυτά που φέρνει ο άλλος στο τραπέζι, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα πράγματα να λειτουργήσουν.

Συμβατότητα Παρθένου και Ταύρου

Ο Ταύρος και ο Παρθένος είναι ζώδια της γης που κατανοούν σιωπηρά ο ένας τον άλλον και μοιράζονται παρόμοιες αξίες. Δίνουν μεγάλη αξία στη σταθερότητα και την ασφάλεια. Επιπλέον, ο Παρθένος μπορεί να εκτιμήσει το πώς ο Ταύρος μπορεί να τον κρατήσει ήρεμο όταν αρχίζει να ανησυχεί ή να σκέφτεται υπερβολικά, και ο Ταύρος δεν θα νιώσει ποτέ βιαστικός από τον Παρθένο, ο οποίος επίσης προτιμά μια αργή και σταθερή προσέγγιση στην αγάπη.

Μια προειδοποίηση: Ο Ταύρος και ο Παρθένος είναι και οι δύο πεισματάρηδες και σταθεροί στις απόψεις τους. Αν προκύψει μια σύγκρουση, που έχουν εμπλακεί και οι δύο, κανείς από τους δύο δεν θα θέλει να παραδεχτεί ότι έχει άδικο ή να ζητήσει πρώτα συγγνώμη. Ωστόσο, και οι δύο είναι συναισθηματικοί άνθρωποι που αναζητούν έναν σύζυγο που να τους καταλαβαίνει.

Συμβατότητα Παρθένου και Διδύμων

Οι Δίδυμοι και ο Παρθένος είναι μεταβλητά ζώδια που μοιράζονται τον ίδιο κυρίαρχο πλανήτη, τον Ερμή, γεγονός που τους δίνει κοινό έδαφος. Και οι δύο είναι πολύ έξυπνοι και διανοούμενοι, καθώς και ανοιχτόμυαλοι. Επιπλέον, και τα δύο ζώδια προτιμούν να εξετάζουν τα συναισθήματά τους από μια λογική οπτική γωνία, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν χωρίς να γίνονται πολύ συναισθηματικοί.

Παρόλο που ο Παρθένος είναι ανοιχτός στην αλλαγή, εξακολουθεί να είναι ζώδιο της Γης και έχει υψηλές προσδοκίες γύρω από την αξιοπιστία του συντρόφου του, κάτι που μπορεί μερικές φορές να αποτελεί πρόκληση για τους Διδύμους. Αντίθετα, οι Δίδυμοι μπορεί να απωθηθούν από την επιμονή του Παρθένου στη ρουτίνα. Αν θέλουν να κάνουν τα πράγματα να λειτουργήσουν, πρέπει να αποδεχτούν και να εκτιμήσουν ο ένας τον άλλον γι’ αυτό που είναι.

Συμβατότητα Παρθένου και Καρκίνου

Ο Καρκίνος είναι ένα ζώδιο του νερού, και παρόλο που διαφέρει από τον Παρθένο, είναι και οι δύο από τη φύση τους στοργικοί, οπότε ο καθένας μπορεί να δώσει στον άλλον αυτό που χρειάζεται σε μια σχέση. Το ζευγάρι των υδάτινων και γήινων ζωδίων εξισορροπεί επίσης ο ένας τον άλλον με τον καλύτερο τρόπο. Ο Παρθένος μπορεί να προσφέρει την ασφάλεια και τη σταθερότητα που αποζητά ο Καρκίνος, ενώ ο Καρκίνος μπορεί να βοηθήσει τον Παρθένο να διοχετεύσει τα συναισθήματά του.

Ωστόσο, ο Παρθένος μπορεί να φανεί σκληρός ή αναίσθητος μερικές φορές, γεγονός που μπορεί να αναστατώσει τον Καρκίνο που είναι γνωστός για την ευαισθησία του. Ο Παρθένος μπορεί να πιστεύει ότι ο Καρκίνος παίρνει τα πράγματα πολύ προσωπικά. Λίγη συμπόνια και κατανόηση είναι το μόνο που χρειάζονται για να λύσουν αυτό το ζήτημα.

Συμβατότητα Παρθένου και Λέοντα

Ο Λέων και ο Παρθένος, τα γειτονικά ζώδια έχουν πολύ διαφορετικές προσωπικότητες που φέρνουν ένταση στη σχέση. Ο Λέων είναι ένα ζώδιο της φωτιάς που αποζητά την προσοχή και τον έπαινο, ενώ η Παρθένος προτιμά να κρατά τα πράγματα χαμηλών τόνων και σεμνά.

Οι διαφορές τους δίνουν στον Λέοντα και στον Παρθένο την ευκαιρία να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Για παράδειγμα, ο Λέων μπορεί να διδάξει τον Παρθένο να χαλαρώσει, ενώ ο Παρθένος μπορεί να διδάξει στον Λέοντα πώς να προσεγγίζει τα πράγματα με περισσότερη υπομονή. Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι το πιο εύκολο έργο, καθώς και οι δύο μπορεί να είναι πεισματάρηδες, αλαζόνες και αυταρχικοί.

Συμβατότητα Παρθένου και Παρθένου

Αν υπάρχει ένα ζώδιο που μπορεί πραγματικά να καταλάβει τον Παρθένο, αυτό είναι ένας άλλος Παρθένος. Θα είναι πολύ οργανωμένοι και επιδέξιοι στο να παίρνουν αποφάσεις μαζί, είτε πρόκειται για αποφάσεις σχετικά με μικρά καθημερινά πράγματα είτε για μακροπρόθεσμα σχέδια για τη σχέση τους. Θα καταλάβουν ο ένας τον άλλον από την αρχή.

Ωστόσο, ο Παρθένος μπορεί να είναι πολύ επικριτικός και όταν δύο Παρθένοι έρχονται μαζί, μπορεί να πέσουν σε αυτό τον “κύκλο κριτικής”. Αν αφήσουν τις τελειομανείς τάσεις τους να κυριαρχήσουν, αυτό μπορεί να τους απομακρύνει. Έχοντας αυτό κατά νου, πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι για το αν είναι επικριτικοί απέναντι στον άλλον και στον εαυτό τους.

Συμβατότητα Παρθένου και Ζυγού

Ο Παρθένος και ο Ζυγός δεν φαίνονται να ταιριάζουν επιφανειακά. Ο Παρθένος είναι πρακτικός και οργανωτικός σε σημείο τελειομανίας, ενώ ο αέρινος Ζυγός είναι ιδεαλιστής που μπορεί να είναι αναποφάσιστος. Ωστόσο, οι δυο τους έχουν τη δυνατότητα να τα καταφέρουν αν ξεπεράσουν τις διαφορές τους και βρουν κοινά σημεία.

Ενώ οι Παρθένοι έχουν τη φήμη ότι είναι συγκρατημένοι, στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ αισθησιακό και σεξουαλικό ζώδιο, το οποίο θα προσελκύσει τον Ζυγό που κυβερνάται από την Αφροδίτη. Όταν συνδεθούν σε διανοητικό και σωματικό επίπεδο, θα διαπιστώσουν ότι μπορούν πραγματικά να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον.

Συμβατότητα Παρθένου και Σκορπιού

Ο Σκορπιός είναι ένα σταθερό ζώδιο του νερού, το οποίο μοιράζεται μια παρόμοια αντίληψη για τη ζωή με τον Παρθένο. Και τα δύο ζώδια είναι έξυπνα και ευφυή. Οι δυο τους θα αποτελέσουν ένα παραγωγικό ζευγάρι, και αν επιλέξουν να είναι σε μια αφοσιωμένη σχέση, είναι πιθανό να δημιουργήσουν και να περιγράψουν τους στόχους τους για να διασφαλίσουν ότι το κοινό τους μέλλον θα είναι επιτυχημένο.

Αν, κατά καιρούς, ο Σκορπιός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα του Παρθένου, αυτό μπορεί να προκαλέσει ένταση στη σχέση. Όντας ζώδιο του νερού, ο Σκορπιός μπορεί να είναι ευαίσθητος και ο Παρθένος μπορεί να φανεί επικριτικός, γεγονός που μπορεί να πληγώσει τον σύντροφό του και να τον κάνει να ξεσπάσει ή να αποτραβηχτεί. Ο Παρθένος πρέπει να προσέχει πώς επικοινωνεί με τον Σκορπιό, ενώ ο Σκορπιός πρέπει να καταλάβει ότι, μερικές φορές, ο Παρθένος έχει καλές προθέσεις.

Συμβατότητα Παρθένου και Τοξότη

Ο Τοξότης είναι ένα ζώδιο της φωτιάς που αποζητά την ελευθερία σε όλες τις πτυχές της ζωής. Τους αρέσει η ανεξαρτησία τους, και ενώ ο Παρθένος μπορεί να σεβαστεί την ανάγκη του συντρόφου του για αυτονομία, θέλει επίσης κάποιον που μπορεί να του προσφέρει ασφάλεια. Ο Τοξότης μπορεί να δυσκολευτεί με αυτό αν δεν είναι δεσμευμένος στη σχέση.

Από άποψη προσωπικότητας, μπορεί επίσης να συγκρουστούν. Ο Τοξότης μπορεί να απογοητευτεί από την ανάγκη του Παρθένου για τελειότητα, ενώ ο Παρθένος πιστεύει ότι ο Τοξότης μπορεί να είναι αμελής και απρόσεκτος στη διαχείριση των πραγμάτων. Αυτό μπορεί να τους κάνει να δυσκολεύονται να κάνουν σχέδια, τόσο στην καθημερινή τους ζωή όσο και ως σύντροφοι.

Συμβατότητα Παρθένου και Αιγόκερου

Ο Αιγόκερως είναι ένα γήινο ζώδιο προσανατολισμένο στην καριέρα, φιλόδοξο και υπεύθυνο, ένας σύντροφος που ξέρει τι θέλει είναι κάτι που θα αρέσει στον Παρθένο. Και οι δύο αγαπούν τη ρουτίνα, αλλά μπορεί να τη προσεγγίζουν με τον δικό τους τρόπο. Ωστόσο, μπορούν να καταφέρουν τα πάντα αν συνεργαστούν.

Και τα δύο ζώδια είναι σοφά αλλά και αξιόπιστα. Αυτή η έμφυτη αξιοπιστία μπορεί να επεκταθεί και στη σχέση τους σε περίπτωση που αποφασίσουν να δεσμευτούν μεταξύ τους – και αν το κάνουν, η συναισθηματική σύνδεση μεταξύ των δύο θα είναι εκπληκτική και ισχυρή.

Συμβατότητα Παρθένου και Υδροχόου

Ο Υδροχόος είναι ένα ζώδιο του αέρα που βαδίζει στον ρυθμό του δικού του τυμπάνου και του αρέσει να πηγαίνει με τη ροή, ενώ ο Παρθένος είναι προσγειωμένος, σταθερός και εμμένει στη βάση του. Ο Παρθένος είναι επίσης πολύ ρεαλιστής και στον Υδροχόο αρέσει να σκέφτεται έξω από το κουτί με ευφάνταστους και καινοτόμους τρόπους, κάτι που δεν θα έρθει φυσικά στον Παρθένο. Από την άλλη πλευρά, ο Υδροχόος μπορεί να βρει τον Παρθένο βαρετό, αν δεν είναι πρόθυμος να ανοίξει το μυαλό του σε νέους τρόπους σκέψης.

Παρά τις διαφορές τους, αυτά τα ζώδια μπορούν να εκτιμήσουν το ένα το άλλο. Ο Παρθένος και ο Υδροχόος είναι περισσότερο λογικοί παρά συναισθηματικοί, και η δέσμευση σε μια σχέση θα πάρει χρόνο και για τους δύο. Αν κανένα από τα ζώδια δεν μπορεί να επικοινωνήσει με ειλικρίνεια για τη σχέση, αυτή δεν θα μπορέσει να προχωρήσει.

Συμβατότητα Παρθένου και Ιχθύων

Οι Ιχθύς και ο Παρθένος είναι αντίθετα ζώδια και σε μια σχέση μπορούν να εξισορροπήσουν ο ένας τον άλλον. Ο Παρθένος μπορεί να προσγειώσει τον Ιχθύ σύντροφό του και να του προσφέρει την αγάπη και την προσοχή που αποζητά, ενώ ο Ιχθύς μπορεί να βοηθήσει τον Παρθένο να συντονιστεί με τα συναισθήματά του. Επιπλέον, θα ταιριάξουν σε διανοητικό επίπεδο, καθώς και οι δύο απολαμβάνουν εξαιρετικές συζητήσεις.

Αν μη τι άλλο, οι Ιχθύες τείνουν να βλέπουν τα πράγματα με μεγάλη προοπτική, ενώ ο Παρθένος είναι αυτός που δίνει την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, σημασία στις λεπτομέρειες. Όταν συνδυάζουν τις δυνάμεις τους, εξισορροπούν ο ένας τον άλλον και αλληλοσυμπληρώνονται καλά.

