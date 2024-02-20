Bonanno: Ένας ινφλουένσερ από άλλον αιώνα - Σικελός στην καταγωγή, αλλά… Κάιζερ στην καρδιά

Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει να μασκαρεύονται – ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Κολωνίας, όπου το καρναβάλι γιορτάζεται κάμποσες φορές το χρόνο. Ο Βαλέριο Μπονάνο, ωστόσο, δεν είναι απλώς ένας από αυτούς.

Δίνει την εντύπωση ότι είναι πράγματι ένας γνήσιος απόγονος της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, της εποχής του Κάιζερ. Φταίει μήπως το χλωμό του πρόσωπο και τα επιμελώς ατημέλητα μαλλιά του; Ή μήπως τα γυαλιά που φορά με το χρυσό σκελετό και τους στρογγυλούς φακούς, το περιποιημένο μουστάκι και το ευθυτενές του παράστημα;

Σε κάθε περίπτωση, ο Βαλέριο Μπονάνο είναι ένα όνομα γνωστό σε πολλούς χρήστες του Instagram. Μετρά άλλωστε και 160.000 followers ενώ, όπως λέει και ο ίδιος, τα βίντεό του έχουν 12 εκατομμύρια προβολές. Βέβαια στην πραγματικότητα, ο 31χρονος δεν κάνει πολλά περισσότερα από το να… ντύνεται.

Σικελός στην καταγωγή, αλλά… Κάιζερ στην καρδιά

«Get ready with me», λέει, όπως πολλοί ινφλουένσερ, ενώ ντύνεται με αυθεντικές στολές από το 1900, οι οποίες παρεμπιπτόντως έχουν διατηρηθεί άψογα. Τον βλέπουμε να σερβίρει καφέ στο τραπέζι του καθιστικού του, όπου μέσω της διακόσμησης δίνει και κάποια στοιχεία για την καταγωγή του: Ο Μπονάνο είναι Ιταλός, με καταγωγή από τη Σικελία. Στη Γερμανία ήρθε το 2018 για σπουδές, όπου έμαθε άπταιστα γερμανικά.

Το διαμέρισμα του Μπονάνο βρίσκεται στον πρώτο όροφο ενός διατηρητέου κτιρίου στην περιοχή Agnesviertel της Κολωνίας, η οποία είναι γνωστή για τα πολλά όμορφα, διατηρητέα κτίρια – κάτι ομολογουμένως σπάνιο στην πόλη που βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Μπονάνο απολαμβάνει τη ζωή στην Κολωνία, όπου εκτιμά μάλιστα ιδιαίτερα το πόσο ανοιχτοί και φιλόξενοι είναι οι κάτοικοί της. Άλλωστε όπως τονίζει, σε πολιτικό επίπεδο δεν υποστηρίζει καθόλου την Γερμανική Αυτοκρατορία. «Δεν υπάρχει κανένα ίχνος πολιτικής σε αυτό που κάνω», δηλώνει. Ωστόσο, πιστεύει ότι «ο σημερινός τρόπος ζωής μας βασίζεται μεταξύ άλλων και στην εκμετάλλευση των ανθρώπων σε άλλες χώρες, για παράδειγμα όσον αφορά τα ρούχα και τα τρόφιμά μας». Σε ό,τι αφορά την αισθητική θα προτιμούσε να είχε ζήσει στην εποχή του Κάιζερ.

Πρώτα προέκυψε ο ενθουσιασμός του για την ένδυση εποχής, τα έπιπλα και η σχετική διακόσμηση στο σπίτι ήρθαν αργότερα. «Φυσικά, η διακόσμηση του εσωτερικού χώρου στο σπίτι μου είναι ένα έργο ζωής. Με κρατάει απασχολημένο κάθε μέρα». Ψάχνει τις υπαίθριες αγορές και τις διαδικτυακές πλατφόρμες και όλο και κάτι «καινούριο» καταλήγει να βρει.

Ένα από τα αγαπημένα του αντικείμενα είναι το γραμμόφωνό του από το 1917. Παράγει μεν ακόμη πολύ καλό ήχο, όμως πρέπει να αντικαθιστά τη βελόνα μετά από κάθε δίσκο. Όταν ο Μπονάνο ακούει μουσική εκεί, νιώθει να συνδέεται με τους ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν το γραμμόφωνο έναν αιώνα πριν. Το ίδιο ακριβώς αισθάνεται και με όλα τα αντικείμενα. Και αυτό το συναίσθημα, τη σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν θέλει να μεταδώσει και με τη σελίδα του στο Instagram – σαν μία χρονομηχανή, σαν ένας ταξιδιώτης από μία άλλη εποχή.

Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

