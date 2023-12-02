Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, παρουσία λίγων και εκλεκτών καλεσμένων, παντρεύτηκαν χθες το μεσημέρι η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης.

Η ευτυχισμένη, νεόνυμφη ηθοποιός το βράδυ πήγε κανονικά στο θέατρο, στην παράσταση που πρωταγωνιστεί, και στο τέλος έκανε και μία έκπληξη στους θεατές.

Την ώρα της υπόκλισης, η ηθοποιός πέταξε την ανθοδέσμη του γάμου της στο κοινό, με τους συναδέλφους της να χειροκροτούν και να κάνουν πλάκα στον τυχερό θεατή που την έπιασε: «Αντε και με ένα καλό παιδί».

Πηγή: skai.gr

