Στην δωρεά 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα προχώρησε ο Weeknd.

Ο σταρ της μουσικής, που το πραγματικότητα ονομάζεται Abel Tesfaye, δώρισε αυτό το ποσό στον ΟΗΕ μέσω του Ανθρωπιστικού Ταμείου XO που έχει ιδρύσει, προκειμένου να διατεθούν για περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια γεύματα έκτακτης ανάγκης για τους πληγέντες αμάχους.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ αναφέρει ότι τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την αγορά 820 τόνους τροφίμων, τα οποία θα μπορούσαν να ταΐσουν περισσότερους από 173.000 Παλαιστίνιους για δύο εβδομάδες.

«Ευχαριστούμε τον Abel για αυτήν την πολύτιμη συνεισφορά στον λαό της Παλαιστίνης. Ελπίζουμε ότι και άλλοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του και θα στηρίξουν τις προσπάθειές μας» δήλωσε η διευθύντρια του WFP για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, Corinne Fleischer.

