Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χειροκρότημα για τον Weeknd - Δώρισε 2.5 εκατομμύρια δολάρια για γεύματα στους αμάχους της Γάζας

Ο σταρ της μουσικής θα προσφέρει πρακτικά περισσότερα από 4 εκατομμύρια γεύματα στους αποκλεισμένους Παλαιστίνιους

Weeknd

Στην δωρεά 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα προχώρησε ο Weeknd. 

Ο σταρ της μουσικής, που το πραγματικότητα ονομάζεται Abel Tesfaye, δώρισε αυτό το ποσό στον ΟΗΕ μέσω του Ανθρωπιστικού Ταμείου XO που έχει ιδρύσει, προκειμένου να διατεθούν για περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια γεύματα έκτακτης ανάγκης για τους πληγέντες αμάχους. 

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ αναφέρει ότι τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την αγορά 820 τόνους τροφίμων, τα οποία θα μπορούσαν να ταΐσουν  περισσότερους από 173.000 Παλαιστίνιους για δύο εβδομάδες.

«Ευχαριστούμε τον Abel για αυτήν την πολύτιμη συνεισφορά στον λαό της Παλαιστίνης. Ελπίζουμε ότι και άλλοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του και θα στηρίξουν τις προσπάθειές μας» δήλωσε η διευθύντρια του WFP για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, Corinne Fleischer. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Weeknd ΟΗΕ Λωρίδα της Γάζας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark