«Οσο μια γυναίκα μεγαλώνει, μακραίνει η φούστα και κονταίνουν τα μαλλιά» λέει ένας άγραφος κανόνας της κομψότητας και φαίνεται ότι η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) αποφάσισε να τον ακολουθήσει.

Η διάσημη, οσκαρική σταρ έκανε μια μεγάλη αλλαγή στο λουκ της, κόβοντας τα μακριά, ξανθά μαλλιά της και υιοθετώντας την τάση του καρέ. Αποτέλεσμα; Μοιάζει τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που ανήρτησε η ίδια στο Instagram.

Την τελευταία φορά που η Κίντμαν είχε κοντά, καρέ μαλλιά ήταν το 2017.

Η νέα εντυπωσιακή εικόνα της ενθουσιάσε τους θαυμαστές της και προκάλεσε σχόλια όπως: «Wooow η Νικόλ εξακολουθεί να είναι όμορφη όπως πάντα» και «Απλά το πιο τέλειο καρέ», καθώς και «Είσαι απλώς εκπληκτική, δείχνεις πανέμορφη».

Πηγή: skai.gr

