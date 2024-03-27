Λογαριασμός
Η Νικόλ Κίντμαν έκοψε τα μακριά μαλλιά της και «ασπάστηκε» το καρέ – Δείτε φωτογραφίες

Η σταρ μοιάζει τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που ανήρτησε η ίδια στο Instagram

Νικολ Κιντμαν

«Οσο μια γυναίκα μεγαλώνει, μακραίνει η φούστα και κονταίνουν τα μαλλιά» λέει ένας άγραφος κανόνας της κομψότητας και φαίνεται ότι η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) αποφάσισε να τον ακολουθήσει. 

Η διάσημη, οσκαρική σταρ έκανε μια μεγάλη αλλαγή στο λουκ της, κόβοντας τα μακριά, ξανθά μαλλιά της και υιοθετώντας την τάση του καρέ. Αποτέλεσμα; Μοιάζει τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που ανήρτησε η ίδια στο Instagram. 

Την τελευταία φορά που η Κίντμαν είχε κοντά, καρέ μαλλιά ήταν το 2017.

Η νέα εντυπωσιακή εικόνα της ενθουσιάσε τους θαυμαστές της και προκάλεσε σχόλια  όπως: «Wooow η Νικόλ εξακολουθεί να είναι όμορφη όπως πάντα» και «Απλά το πιο τέλειο καρέ», καθώς και «Είσαι απλώς εκπληκτική, δείχνεις πανέμορφη».

