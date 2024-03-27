Η επική ταινία «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον - όταν κυκλοφόρησε το 1997 - προκάλεσε έντονες συζητήσεις για το φιναλέ και για το αν η ξύλινη σανίδα που έσωσε την «Ρόουζ» (την Κέιτ Γουίνσλετ στην ταινία) από τα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, είχε χώρο για να «ανέβει» και να σωθεί και ο «Τζακ» (τον οποίο υποδύθηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο).

Αυτή η ξύλινη σανίδα σωτηρίας- ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα της ταινίας - πουλήθηκε σε δημοπρασία «Treasures from Planet Hollywood» του Heritage Auctions έναντι 718.750 δολαρίων (567.561 λίρες).

Το περίτεχνο κομμάτι ξύλου το οποίο είχε τις περισσότερες προσφορές ανάμεσα σε 1.600 εμβληματικά αντικείμενα ταινιών σύμφωνα με τον οίκο, ήταν «στην πραγματικότητα, μέρος του πλαισίου της πόρτας που βρισκόταν στην είσοδο του σαλονιού της πρώτης θέσης του σκηνικού της ταινίας.

Maybe the new owner can find out if Leo would've actually fit 🤔



The door was sold for $975,800CAD at The Treasures from Planet Hollywood auction, and this was the highest-selling item!



📸: singhal0389/Reddit, Paramount 20th Century Fox pic.twitter.com/92dlyv0mnC — Virgin Radio Toronto (@VirginRadioTO) March 26, 2024

Στην ίδια δημοπρασία μεταξύ άλλων πωλήθηκε έναντι $125.000, το φόρεμα από ύφασμα σιφόν που φορούσε η Κέιτ Γουίνσλετ στην τελευταία σκηνή της ταινίας, το πηδάλιο του πλοίου ($200.000) και ο ορειχάλκινος τηλέγραφος ($81.250).

Επίσης το μαστίγιο του Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) από το «Temple of Doom» σημείωσε ρεκόρ ως το αντικείμενο με την υψηλότερη αξία του franchise συγκεντρώνοντας $525.000.

The door that saved Kate Winslet’s character in ‘Titanic’ was sold for $718,750.



It was the highest bid amount during Heritage Auctions’ Treasures from Planet Hollywood event, beating Indiana Jones‘ bullwhip from ‘Temple of Doom’ and Jack Nicholson’s ax from ‘The Shining.’ pic.twitter.com/7UKH1lHlWN — Pop Crave (@PopCrave) March 26, 2024

Μετά από έναν πόλεμο προσφορών το τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson) από το «The Shining» πωλήθηκε για 125.000 δολάρια, στην ίδια τιμή με τη μαύρη στολή που φορούσε ο Τόμπι Μαγκουάιρ (Tobey Maguire) στο Spider-Man 3.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

