Στο στόχαστρο του Liam Gallagher μπήκε το Rock And Roll Hall Of Fame, μετά από την ανακοίνωση ότι οι Oasis θα είναι υποψήφιοι για το 2024 – στο πλευρό ονομάτων όπως ο Ozzy Osbourne, η Mariah Carey και η Sinead O’ Connor.

Μέσα από αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο frontman των Oasis επιτέθηκε στον θεσμό γράφοντας: “Γ*** το Rock n Roll Hall of Fame, είναι γεμάτο BUMBACLARTS (σ.σ: τζαμαϊκανή υποτιμητική λέξη, από τις αγαπημένες του μουσικού)”.

Fuck the Rock n Roll hall of fame its full of BUMBACLARTS LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 12, 2024

