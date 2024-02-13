Λογαριασμός
«Δεν ειναι καν Rock n Roll»: Ο Liam Gallagher κατά του Hall of Fame μετά την υποψηφιότητα των Oasis

Στο στόχαστρο του τραγουδιστή ο θεσμός, μετά από την ανακοίνωση ότι οι Oasis θα είναι υποψήφιοι για το 2024.  

Liam Gallagher

Στο στόχαστρο του Liam Gallagher μπήκε το Rock And Roll Hall Of Fame, μετά από την ανακοίνωση ότι οι Oasis θα είναι υποψήφιοι για το 2024 – στο πλευρό ονομάτων όπως ο Ozzy Osbourne, η Mariah Carey και η Sinead O’ Connor.

Μέσα από αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο frontman των Oasis επιτέθηκε στον θεσμό γράφοντας: “Γ*** το Rock n Roll Hall of Fame, είναι γεμάτο BUMBACLARTS (σ.σ: τζαμαϊκανή υποτιμητική λέξη, από τις αγαπημένες του μουσικού)”.

Πηγή: skai.gr

