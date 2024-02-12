Ο υποψήφιος για την ερμηνεία του στην ταινία «Oppenheimer» για Όσκαρ και Bafta, Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy), καλεσμένος στην εκπομπή «Desert Island Discs» του BBC Radio 4, υπογράμμισε ότι ευχαρίστως θα επέστρεφε στον ρόλο του Thomas Shelby από την σειρά «Peaky Blinders», αν του δινόταν η ευκαιρία.

«Αν υπάρξει περαιτέρω ιστορία για να ειπωθεί και αν ο Στίβεν Νάιτ (Steven Knight) παραδώσει ένα σενάριο όπως ξέρω ότι μπορεί, τότε θα είμαι εκεί», δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός. «Θέλω να πω, αν θέλουμε να δούμε τον 50χρονο Thomas Shelby, θα είμαι εκεί. Ας το κάνουμε».

Αποκάλυψε επίσης στην Λόρεν Λαβέρν (Lauren Laverne) τις πρώτες του αναζητήσεις ως μουσικός κάτι που παραλίγο να γίνει πραγματικότητα όταν στο συγκρότημά του προσφέρθηκε συμβόλαιο για πέντε δίσκους, όπως αναφέρει ο Guardian.

Όμως οι γονείς κάποιων μελών του συγκροτήματος διαφώνησαν και έτσι ο Mέρφι επέλεξε την υποκριτική, εξασφαλίζοντας πρώτα έναν ρόλο στο ταινία «Disco Pigs» το 2001 προτού πάρει το ρόλο που άλλαξε την καριέρα του το 2006.

«'Αλλαξε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζα τη δουλειά», δήλωσε ο Ιρλανδός ηθοποιός μιλώντας για την βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα ταινία «The Wind That Shakes the Barley» του Κεν Λόουτς(Κen Loach).

Αλλά ο ρόλος που τον έκανε γνωστό, ήταν ο Shelby στην επική τηλεοπτική σειρά του Νάιτ για τους γκάνγκστερ του Μπέρμιγχαμ.

«Δεν ήμουν η προφανής επιλογή σωματικά», εξομολογήθηκε.

«Δεν ξέρω αν έπεισα τον Στίβεν στη συνάντηση, αλλά προφανώς μετά του έστειλα ένα μήνυμα που έλεγε: «Θυμήσου, είμαι ηθοποιός». Και το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι είναι καθήκον μας ως ηθοποιοί να μεταμορφωνόμαστε σε ό,τι απαιτεί ο ρόλος», συμπλήρωσε.

