Μια 36χρονη Ρωσίδα influencer, με έντονη κοινωνική ζωή, είναι ο νέος έρωτας του Τομ Κρουζ, σύμφωνα με τα ξένα μέσα.

Η Ελσίνα Χαΐροβα (Elsina Khayrova) φαίνεται ότι έχει γοητεύσει τον 61χρονο σταρ του Χόλυγουντ, ο οποίος την επικσκέπτεται όλο και πιο συχνά στο πολυτελές διαμέρισμά της στο Λονδίνο. Μάλιστα, οι δυο τους παρευρέθηκαν πρόσφατα σε ένα λαμπερό γκαλά στο Λονδίνο. Αν και έφτασαν με διαφορετικές παρέες, στην δεξίωση πέρασαν πολύ χρόνο μαζί.

Σύμφωνα με πηγή στη MailOnline, το ζευγάρι έχει κάνει πλέον επίσημη τη σχέση του στους φίλους τους.

Tom Cruise, 61, 'makes things official' with Russian socialite Elsina Khayrova, 36, after a string of dates at her £10M Knightsbridge apartment https://t.co/lqjaVZty1V — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 12, 2024

«Είναι γνωστό στον κύκλο της Ελσίνα ότι αυτή και ο Τομ είναι πλέον ζευγάρι. Έχουν έρθει πολύ κοντά τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά προσέχουν πολύ να μην φωτογραφίζονται μαζί, επειδή θέλουν να διατηρήσουν την ιδιωτική τους ζωή ασφαλή».

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τομ Κρουζ μένει στο διαμέρισμα της Ελσίνα και κάνουν απλά πράγματα μαζί ως ζευγάρι - αν και κάποιες φορές πρέπει να μεταμφιέζονται για να περνούν απαρατήρητοι.

Η πηγή αποκάλυψε ότι το ζευγάρι έχει επίσης δειπνήσει ιδιωτικά σε διάφορα πολυτελή εστιατόρια του Λονδίνου και έχουν απολαύσει μαζί βόλτες... μεταμφιεσμένοι στο Hyde Park, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σπίτι της 36χρονης Ρωσίδας.

Η Ελσίνα Χαΐροβαείναι κόρη διακεκριμένου Ρώσου βουλευτή και πρώην σύζυγος ενός ολιγάρχη εμπόρου διαμαντιών.

