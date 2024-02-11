Ανακοινώθηκαν τα ονόματα 15 υποψηφίων που διεκδικούν μία θέση στο «Rock and Roll Hall of Fame» για το 2024.

Η Μαράια Κάρεϊ, η Σερ, ο Όζι Όσμπορν, ο Πίτερ Φράμπτον είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρίσκονται στη λίστα για πρώτη φορά, μαζί με την Σινέντ Ο' Κόνορ που έφυγε από την ζωή τον περασμένο Ιούλιο, σε ηλικία 56 ετών.

Επίσης, οι Foreigner, Kool & the Gang, Oasis μαζί με τους Λένι Κράβιτζ και Sade.

Cher, Mariah Carey, Lenny Kravitz, Ozzy Osbourne and Sinéad O'Connor are among Rock & Roll Hall of Fame 2024 nominees https://t.co/rNcqbDBh88 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 10, 2024

Είναι η δεύτερη υποψηφιότητα για τους Mary J. Blige, Eric B. & Rakim, Jane's Addiction και Dave Matthews Band και η τρίτη φορά για το ραπ γκρουπ από το Κουίνς, A Tribe Called Quest που συμπληρώνει την λίστα.

«Αυτή η αξιοσημείωτη λίστα υποψηφίων αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς καλλιτέχνες και τη μουσική που το Rock and Roll Hall of Fame τιμά και γιορτάζει», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Rock & Roll Hall of Fame Foundation, Τζον Σάικς.

«Συνεχίζοντας στο πνεύμα του αληθινού Rock & Roll, αυτοί οι καλλιτέχνες δημιούργησαν τους δικούς τους ήχους που επηρέασαν γενιές και αμέτρητους άλλους που ακολούθησαν τα βήματά τους».

Σύμφωνα με το Βillboard, ο Όζι Όσμπορν ,ο οποίος κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα ως σόλο καλλιτέχνης, έχει ήδη ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, ως μέλος των Black Sabbath το 2006.

Οι καλλιτέχνες που θα ενταχθούν, θα ανακοινωθούν στα τέλη Απριλίου και η τελετή εισόδου θα πραγματοποιηθεί στο Κλίβελαντ, το φθινόπωρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.